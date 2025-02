CEO da Google DeepMind diz que o entusiasmo em torno da DeepSeek é exagerado

O aparecimento da DeepSeek no cenário da inteligência artificial (IA) tem gerado um debate intenso. Embora a discussão esteja focada na China e em questões de privacidade, muitos colocam em causa as capacidades técnicas dos modelos. Entre os céticos encontra-se Demis Hassabis, CEO da Google DeepMind, que considera que os baixos custos do modelo são enganosos.

Hassabis afirma: "Não há uma inovação científica real"

Durante a sua intervenção no AI Action Summit, realizado em Paris, Hassabis reconheceu o modelo da DeepSeek como um trabalho "impressionante". No entanto, mostrou reservas em relação ao seu processo de desenvolvimento e treino.

De acordo com informações divulgadas pela próprio DeepSeek, o custo de treino do seu modelo de IA não ultrapassou os 6 milhões de dólares. No entanto, Hassabis salientou que este valor se refere apenas à fase final de treino, ignorando os investimentos substanciais em investigação e desenvolvimento que antecedem essa etapa.

Acho que é provavelmente o melhor projeto de IA que vi sair da China.

Afirmou Hassabis, referindo-se à crescente influência da tecnologia na geopolítica. Contudo, sublinhou que a DeepSeek se baseia essencialmente em metodologias preexistentes, sem introduzir avanços científicos significativos.

Apesar da grande atenção mediática, não há uma inovação científica real.

Acrescentou.

As palavras do CEO da DeepMind estão alinhadas com as opiniões de outros especialistas da indústria, que também manifestam ceticismo em relação às afirmações da DeepSeek. Muitos destacam que o desenvolvimento de IA envolve custos ocultos consideráveis, como a aquisição e tratamento de dados, além da infraestrutura necessária para suportar o modelo.

Impacto da DeepSeek na NVIDIA também foi exagerado

O lançamento do DeepSeek-R1 teve repercussões significativas no mercado, provocando uma onda de vendas de ações devido à preocupação de que as grandes tecnológicas estejam a investir demasiado em infraestruturas de IA.

Esta situação teve um efeito particularmente negativo na NVIDIA, cuja avaliação de mercado sofreu uma queda abrupta de 589 mil milhões de dólares num único dia.

A promessa de um modelo treinado por menos de 6 milhões de dólares levantou dúvidas na indústria, especialmente quando se considera que o treino do GPT-4 exigiu um investimento estimado em 100 milhões de dólares. A falta de transparência sobre os métodos usados pela DeepSeek só veio aumentar o ceticismo do setor.

Não identificámos nenhuma tecnologia revolucionária. A DeepSeek não é um caso excecional na curva de eficiência.

Afirmou Hassabis.

Além de comentar sobre a DeepSeek, Hassabis antecipou que a inteligência artificial geral poderá surgir dentro de poucos anos. Estima que a IA com capacidades superiores às humanas possa tornar-se realidade em cerca de cinco anos, e alertou para a necessidade de a sociedade se preparar para este avanço.

