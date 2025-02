Portugal: em janeiro, número de falências de empresas disparou 23%

Conforme avançado pela imprensa nacional, o novo ano chegou com um aumento muito significativo do número de insolvências, em Portugal. Dados apontam para uma subida de 23% relativamente ao mês de janeiro do ano passado.

Dados revelados pelo Jornal de Notícias revelam que o ano de 2025 começou trémulo para as empresas.

Em Portugal, registou-se uma subida de 23% no número de empresas que fecharam portas, comparativamente ao mês de janeiro de 2024, com 417 ações de insolvência.

Os dados indicam que a indústria, o comércio e a construção são os setores mais afetados, com Porto e Braga entre os distritos com mais empresas a encerrar, concentrando 40% do total das ações de insolvência em todo o país.

Apesar de o foco de insolvências apontar para o Norte, Lisboa está, também, entre as regiões com maior número de empresas a fechar portas, sendo que na região da capital as falências duplicaram, comparativamente a janeiro do ano passado.

No início desta semana, os 200 trabalhadores da Tupperware viram o tribunal confirmar a insolvência da empresa que tem fábrica no concelho de Constância.

Conforme informámos, em dezembro do ano passado, a fábrica da Tupperware, no município de Constância, em Santarém, que funcionava desde 1980, anunciou que iria encerra no dia 8 de janeiro deste ano e despedir os cerca de 200 trabalhadores.

Os números de falências no primeiro mês deste ano vão ao encontro de uma tendência que se regista desde 2022, desde quando o número de insolvências tem aumentado.