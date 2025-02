176 bombas da 2.ª Guerra Mundial encontradas debaixo de um parque infantil britânico

As guerras e os conflitos terminam, mas deixam vestígios do perigo de outrora. Caso disso é a descoberta feita, agora, no Reino Unido: 176 bombas da 2.ª Guerra Mundial encontradas debaixo de um parque infantil durante uma renovação.

Numa descoberta surpreendente, funcionários de Northumberland, em Inglaterra, descobriram mais de 170 bombas da 2.ª Guerra Mundial enterradas debaixo de um parque infantil.

A descoberta aconteceu, quando o pessoal do parque infantil encontrou um objeto suspeito enquanto escavava para trabalhos de renovação.

Após esta primeira deteção, o número de bombas desenterradas ascende agora a 176, incluindo bombas de treino que ainda continham cargas ativas.

É bastante alarmante pensar que as crianças têm estado a brincar por cima de bombas escondidas. Isto constituiu um verdadeiro desafio para nós.

Comentou o vereador local Mark Mather, partilhando que "nunca pensei vir a enfrentar uma situação de eliminação de bombas, enquanto vereador".

Pensa-se que o parque infantil está situado no topo do que foi, outrora, um campo de treino da Guarda Nacional, onde poderiam ter sido enterradas munições, aquando do final da guerra.

Bombas enterradas num parque infantil

Conforme a informação avançada pela imprensa internacional, os especialistas manifestaram ter ficado alarmados com a dimensão da situação, sublinhando que não faziam ideia de que a área continha uma quantidade tão substancial de material bélico.

Entre as bombas descobertas, 65 bombas de treino foram encontradas numa área com menos de 10 metros quadrados, e 90 bombas foram localizadas num espaço de cerca de 20 metros quadrados.

Além das bombas, no mesmo local de escavação, foram recuperados cartuchos de fumo.

Após a descoberta no parque infantil, a Junta de Freguesia de Wooler solicitou, à Brimstone Site Investigations, um estudo exaustivo da área.

Pelo grande volume de engenhos por explodir, a avaliação do local ultrapassou o prazo previsto de apenas dois dias, necessitando de mais esforços de exploração e recuperação.

À medida que as investigações e os esforços de eliminação prosseguem, com a previsão de fim a apontar para meados de fevereiro, as preocupações com a segurança pública continuam a surgir.

Entretanto, a autarquia estará a tomar medidas para garantir que não existem mais riscos e para limpar a área do parque infantil, assegurando a segurança das crianças.