Electronic Arts confirma datas de FIFA e NFL na Nova Geração

Com o aproximar da data de chegada das consolas de Nova Geração, a Electronic Arts decidiu revelar novidades sobre dois dos seus principais jogos e a sua iminente chegada às novas consolas.

Venham saber mais…

O relógio não para e como tal aquilo que, alguns meses atrás, parecia ainda muito distante, já está ao virar da esquina. Estou a referir-me ao lançamento das novas consolas, a Playstation 5 e a Xbox Series X/S.

As consolas estão a chegar e para elas, muitos jogos hão-de vir também, claro. E é precisamente nesse contexto que a Electronic Arts veio recentemente emitir um comunicado.

A Electronic Arts confirmou recentemente a iminente chegada de dois dos seus pesos pesados à Nova Geração. Refiro-me claramente a FIFA 21 e a Madden NFL 21.

Estes dois jogos, amplamente apaixonantes e que levam milhões de jogadores em todo o Mundo a investirem horas do seu tempo, estão em rota de colisão com as novas consolas, tal como também tem sido veiculado.

4 de dezembro é a data prevista pela marca para que FIFA 21 e Madden NFL 21 cheguem às consolas.

Graças às capacidades do novo hardware (que acompanha as novas consolas), incluindo tempos de descarga rápidos, a EA Sports confia que irá apresentar em ambos os jogos, o movimento mais realista e fluido do jogador de sempre nos títulos EA Sports.

A excitação é justificada pelas características das novas consolas e graças a isso, os jogadores irão sentir as experiências mais realistas e autênticas de jogo possíveis. Isto passa pelos estádios, por novos detalhes do jogador desbloqueados por renderização e iluminação diferidas entre muito mais. Os jogos na PlayStation 5 também apresentarão novas capacidades tácteis através do novo controlador DualSense.

“Com cada geração de consolas, a EA SPORTS apaga mais da linha entre o virtual e o real nos nossos jogos. As versões da próxima geração de Madden NFL 21 e FIFA 21 oferecerão experiências deslumbrantes, imersivas e autênticas, permitindo aos jogadores sentir o próximo nível de experiência desportiva” comentou Cam Weber, EVP e Group GM da EA SPORTS. “Através do incrível poder da Xbox Series X|S e da PlayStation 5, temos sido capazes de criar jogabilidade líder na indústria e avanços de conteúdo, aproximando cada vez mais os nossos jogadores dos desportos de que gostam“.

Conflito de versões

Entretanto, salvaguardando quem já comprou os jogos, a EA Sports referiu ainda que todos os jogadores que comprarem, ou que já tenham comprado, Madden NFL 21 ou FIFA 21 para Xbox One e/ou PlayStation 4 a partir de agora e até ao lançamento de Madden NFL 22 e FIFA 22 receberão a versão Xbox Series X|S e/ou PlayStation 5 do jogo que compraram, quando os novos jogos forem lançados em dezembro.

Os jogadores podem transportar o seu progresso e conteúdo em Ultimate Team, The Yard e ambos os modos Franchise em Madden NFL 21, e o seu progresso e conteúdo em Ultimate Team e VOLTA FOOTBALL de FIFA 21. Detalhes adicionais sobre Madden NFL 21 e FIFA 21 serão revelados nas próximas semanas.