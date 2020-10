ESET Cloud Office Security para quem trabalha com Microsoft 365

A segurança deve ser uma prioridade no mundo digital. Com o crescimento de ataques que se têm vindo a registar, é fundamental ter os melhores mecanismos para proteger a nossa informação.

A ESET anunciou hoje o ESET Cloud Office Security, um novo software que atua como solução de serviço de proteção avançada para utilizadores de aplicações Microsoft 365.

De acordo com a informação enviada ao Pplware, esta nova solução foi especificamente desenhada para a gestão de segurança de emails e ferramentas de colaboração modernas nas organizações.

O Microsoft Office 365 é usado por organizações em todo o mundo, com a nuvem a tornar-se numa parte fundamental do armazenamento de dados e sistemas dos negócios, independentemente das suas dimensões. Com a proliferação destas aplicações nas organizações, é crucial que os negócios e as suas ferramentas na nuvem estejam devidamente protegidos. As empresas que tirem partido do ESET Cloud Office Security estão protegidas contra incidentes causados por ataques baseados por email ou malware e podem ajudar os seus funcionários a manterem-se concentrados nas suas tarefas, refere a empresa de segurança em comunicado.

De acordo com Nuno Mendes, Diretor Geral da ESET Portugal…

Praticamente todas as organizações dependem da comunicação por email e este é um dos principais vetores de ataque. O ESET Cloud Office Security é uma solução que vai proteger inúmeros negócios, bem como as suas valiosas interações e dados. Garantir a segurança do email e armazenamento na nuvem é de extrema importância para as empresas, e sem uma base forte de proteção anti-malware, as organizações ficam expostas a ataques. Com esta solução, os negócios garantem os recursos necessários para salvaguardar as suas ferramentas na nuvem.

A combinação de filtragem de spam, deteção anti-malware e anti-phishing protegem os serviços Exchange Online das empresas, o que, por sua vez, protege as comunicações contra malware, minimiza os efeitos adversos dos emails não solicitados na produtividade do dia a dia e ajuda a prevenir que emails externos sejam usados como um canal para ataques direcionados.

A proteção anti-malware do ESET Cloud Office Security também reage a qualquer mudança de ficheiro na OneDrive, contribuindo para salvaguardar os dados das organizações e mitigar o risco do malware se espalhar para outros dispositivos. Acessível a partir de qualquer lugar, a consola na nuvem, fácil de usar, também oferece uma visão geral de itens em quarentena, fornecendo notificações imediatas quando ocorrem deteções.

ESET Cloud Office Security