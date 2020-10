E Porque Hoje é Sexta

Uma senhora de meia-idade teve um ataque de coração e foi parar ao hospital.

Na mesa de operações, quase às portas da morte, vê Deus e pergunta:

– Já está na minha altura?

Deus responde:

– Ainda não. Tens mais 43 anos, 2 meses e 8 dias de vida.

Depois de recuperar, a senhora decide ficar no Hospital e fazer uma lipoaspiração, algumas cirurgias plásticas, um facelift,…

Como tinha ainda alguns anos de vida, achou que poderia ficar ainda bonita e gozar o resto dos seus dias.

Quando saiu do Hospital, ao atravessar a rua, foi atropelada por uma ambulância e morreu.

A senhora, furiosa, ao encontrar-se com Deus, pergunta-lhe:

– Então eu não tinha mais 40 anos de vida? Porque que é que não me desviastes do caminho da ambulância?

Deus responde:

– Porra ! Eras tu ?! Nem te conheci.