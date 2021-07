Dois dos grandes êxitos do universo Playstation dos últimos 2 anos, encontram-se a caminho da Playstation 5 e Playstation 4 com versões especiais, Director’s Cut.

Refiro-me a Death Stranding de Hideo Kojima, e a Ghost of Tsushima da Sucker Punch Productions.

Dois dos grandes jogos do universo Playstation lançados no decorrer de 2019 e 2020, Death Stranding e Ghost of Tsushima, recebem agora honras de ter uma Director’s Cut Edition que chegará tanto à Playstation 5 como à Playstation 4.

Ghost of Tsushima

Foi um dos grandes jogos do ano passado e que tivemos a oportunidade de experimentar aqui.

Agora, prepara-se para chegar sob uma edição Director’s Cut, que tanto vai chegar à PlayStation 5 como à PlayStation 4. A 20 de agosto.

Em ambos os casos, incluirá o jogo original completo, assim como todo o conteúdo lançado anteriormente e a nova expansão Ilha de Iki. Mas mais… os jogadores terão ainda a oportunidade de desfrutar de atualizações no lançamento, que incluem novas funcionalidades do Modo Fotografia e novas opções de acessibilidade. E em breve serão ainda lançados novos updates para o modo multijogador online cooperativo Lendas.

“Estamos entusiasmados em anunciar que todo um novo capítulo na jornada de Jin está prestes a chegar, e terá lugar em Iki. Nesta nova história, Jin viaja para a ilha para investigar rumores da presença Mongol, mas rapidamente se envolve em eventos com interesses profundamente pessoais que o irão forçar a reviver alguns momentos traumáticos do seu passado”, disse Andrew Goldfarb, Communications Manager na Sucker Punch Productions, acrescentando que, para além de uma nova história e de novas personagens, esta nova ilha incluirá ainda novos ambientes para explorar, uma nova armadura para o Jin, novas técnicas, novos tipos de inimigos e muito mais.

Os jogadores da PlayStation 5 terão ainda a oportunidade de desfrutar de novas funcionalidades, tais como: resolução 4K dinâmica com 60 fotogramas por segundo como alvo, áudio em 3D, sincronização dos movimentos dos lábios com a dobragem japonesa, feedback háptico e gatilhos adaptativos.

Death Stranding

Também o jogo idealizado por Hideo Kojima, Death Stranding, está prestes a chegar sob uma versão Director’s Cut.

Em Death Stranding, um evento misterioso quebrou a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, fazendo com que criaturas grotescas do além vagueassem por um mundo em pedaços com uma sociedade à deriva. Na pele de Sam Porter Bridges, a missão dos jogadores é levarem a esperança à humanidade conectando os últimos sobreviventes de uma América dizimada. Será que conseguirão reconectar um mundo fragmentado, um passo de cada vez?

Death Stranding conta com um excelente elenco de personagens já icónicas, como o protagonista Sam Bridges (protagonizado pelo ator Norman Reedus), Cliff (interpretado pelo ator Mads Mikkelsen), Fragile (Léa Seydoux), Mama (Margaret Qualley), Die-Hardman (Tommie Early Jenkins), Higgs (Troy Baker), Amelie (Lindsay Wagner) e as aparições especiais de Guillermo del Toro como Deadman e Nicolás Winding Refn como Heartman.

A Edição Director’s Cut de Death Stranding, que chega a 24 de setembro, inclui diversas novidades, tais como: novas batalhas, mecânicas de combate avançadas e novas armas. Para além disto, com esta Edição, a jornada de Sam Porter Bridges contará com missões inéditas e com novos gadgets e veículos que se poderão utilizar para realizar as entregas, com destaque para a possibilidade de usar uma catapulta de carga, esqueleto de apoio, colega robô e rampa de salto.