4 Extensões para Google Chrome que deve ter instaladas

As extensões para browsers oferecem ao utilizador funcionalidades extra, muitas vezes de grande utilidade e que promovem a produtividade e até o lazer. Mas, sendo o Google Chrome um dos mais utilizados, as sugestões recaem sobre ele.

Conheça 4 extensões úteis para instalar no seu Google Chrome.

A Amazon é uma das mais importantes plataformas de compras online com uma oferta absolutamente assustadora de produtos. Muitas vezes encontram-se preços muito apelativos, mas também poderão estar inflacionados. Para que possa conhecer a evolução dos preços, esta extensão é a indicada.

Para quem utiliza o Notion para organizar o trabalho, planear projetos para o futuro ou até o dia-a-dia, esta pode ser mais uma extensão essencial. Permite assim guardar, com um clique, qualquer site no Notion que possa ser útil para a sua organização. Trata-se, além disso, de uma extensão oficial.

A gravação do ecrã é hoje muito relevante para ambiente de trabalho e o serviço Loom fá-lo de forma simples e com funcionalidades avançadas. Com o Loom é possível gravar o ecrã, voz e imagem de webcam para criar um vídeo que pode ser partilhado instantaneamente.

Com o Notebook Web Clipper poderá criar notas rapidamente com a possibilidade de colocar imagens associadas de forma rápida com um simples arrastar ou um clique para criar um screenshot da página que está a ver.