Casio F-100 de 1978 recebe versão fantástica do Pac-Man

Na era dos relógios inteligentes, a Casio faz ressurgir o seu clássico F-100 numa colaboração com uma dos mais clássicos videojogos. A Casio e Bandai Namco juntaram-se para criar um relógio digital do Pac-Man.

O resultado é fantástico e chega em agosto por cerca de 100 euros.

Dois clássicos juntos

A Casio anunciou o lançamento de um novo relógio digital feito em colaboração com a Bandai Namco. É assim feita homenagem a dois clássicos que marcaram as décadas de 70 e 80: o relógio digital F-100 da Casio de 1978 e o videojogo Pac-Man de 1980.

Desta união nasce o relógio Casio A100WEPC Vintage x Pac-Man.

O clássico F-100 era um dos relógios mais avançados à época, com tecnologias avançadas como cronómetro, alarme digital e recursos de calendário, e foi também o primeiro relógio com caixa de resina.

O novo relógio Casio Vintage x Pac-Man

O novo Casio A100WEPC apresenta-se com a mesma configuração de quatro botões, mas o mostrador do relógio apresenta o Pac-Man e os famosos fantasmas. O logótipo do Iluminator surge colocado ao centro com a fonte do Pac-Man. O mostrador replica um típico jogo Pac-Man, tal como o interior do relógio que tem gravado a laser o logo do jogo e mais alguns elementos. O mesmo acontece com a bracelete preta, com apontamentos dourados, onde todo o jogo é replicado.

Adicionalmente, o novo relógio da Casio é resistente a água, tem cronómetro de 1/10 segundos, alarme diário, calendário automático e luz LED.

Não há indicações se este será um lançamento mundial. Para já, a indicação é que chega em agosto ao Japão por por ¥ 12.100 (menos de 100 €). Considerando a nostalgia que uma peça destas traz, o preço torna o produto bastante acessível e garantirá o sucesso de vendas.