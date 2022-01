Dungeon Legends II, um RPG com uma perspetiva diferente

Encontra-se em desenvolvimento pelos Dreaming Wizard Games, Dungeon Legends II, um RPG que aborda a temática das masmorras de uma forma diferente.

Venham conhecer um pouco mais de Dungeon Legends II, a sequela do jogo lançado em 2014, e que está quase a chegar.

Segundo os estúdios polacos Dreaming Wizard Games, Dungeon Legends II é a evolução lógica do titulo originalmente lançado em 2014. Além de se apresentar como um RPG diferente da maioria dos RPGs de masmorras que habitam no mercado, terá ainda uma maior dimensão em relação ao seu sucessor.

Pelas imagens e trailers já divulgados, o principal foco de interesse reside no facto do jogo ter uma jogabilidade assente numa perspetiva na primeira pessoa. Tipicamente, os RPGs do género, costumam apresentar uma visão de cima ou isométrica que inclusive era utilizado no Dungeon Legends original.

A apresentação do jogo nesta perspetiva irá apresentar claras alterações à jogabilidade, para quem está habituado à perspetiva top-down. A primeira e mais notória, passa pelo facto do jogador perder desta forma, parte da visibilidade a que estava habituado, acerca do que o espera mais adiante.

Também os combates se tornam, com esta perspetiva, mais imediatos e, talvez, menos táticos que nos jogos mais tradicionais.

A ação de Dungeon Legends II passa nas gigantescas catacumbas de um castelo abandonado que, segundo o que já se sabe, terão mais de 2o quilómetros de extensão. Esses quilómetros estarão divididos em 12 níveis subterrâneos, onde poderemos encontra diferentes estilos arquitetónicos, desafios e inimigos.

Pelo caminho existirão mais de 700 items distintos, à espera de serem encontrados e alguns só o poderão ser, se as respetivas salas secretas forem encontradas.

Existirá ainda uma miríade de inimigos e seres das profundezas que o jogador terá de defrontar, sendo que estão garantidos mais de 30 tipos distintos. Pelas imagens, vemos serpentes gigantes, aranhas gigantes e muito mais...

Tal como seria de esperar, não faltará loot nestes mais de 20 quilómetros de masmorras e subterrâneos. Pelo caminho, o jogador irá encontra um pouco de tudo como armaduras, armas, poções, chaves mágicas e items de quests.

Segundo Łukasz Radziejewicz, responsável pelos Dreaming Wizard Games, as principais influências para a criação de Dungeon Legends II, parte de grandes jogos do passado e pelos quais Łukasz sentiu grande admiração. Titulos como Skyrim, The Witcher 3 ou Legend of Grimrock são alguns dos jogos mais apreciados por Łukasz e, onde foi buscar inspiração para partes do jogo que será lançado em janeiro de 2022.