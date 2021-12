Dracula’s Castle, uma forma diferente de se jogar com Drácula

A Astirian-Rae Games apresenta-nos uma nova e divertida abordagem de um videojogo sobre o universo de Drácula: Dracula's Castle.

Trata-se de um jogo do género city buider, bastante curioso em especial pela sua temática diferente.

A produtora polaca Astirian-Rae Games, revelou recentemente que o seu próximo jogo, um titulo de estratégia do género city builder, está a camimho do PC e deverá chegar em 2022.

A ideia é divertida e consiste em criar o melhor ambiente para o Conde das Trevas cimentar o seu reinado de terror. Para isso, o jogador terá de aperfeiçoar e expandir o seu castelo na Transilvânia.

A ação do jogo decorre no ano de 1897, e os jogadores encarnam Drácula, na altura em que ele inicia os preparativos para viajar para Inglaterra, a bordo do Demeter, o seu suposto navio segundo Bram Stoker.

O jogo foca a sua atenção na gestão e expansão do castelo de Drácula ao mesmo tempo que o Conde Vampiro atormenta as cidades vizinhas para recrutar servos para o servirem.

Dracula's Castle permitirá uma grande liberdade de personalização, não só ao nível do castelo de Drácula mas também, ao nível dos seus servos e das suas habilidades e poderes.

Os jogadores poderão, dessa forma, aprimorar várias categorias de habilidades de Drácula, como Poder, Astúcia, Charme, Velocidade e Magia. Isso permitirá que cada jogador produza um conde Drácula mais pessoal e com jogabilidades mais distintas. Por exemplo, poderemos tornar o nosso Conde Drácula mais forte numa abordagem furtiva, ou então torná-lo num ser poderoso e agressivo como um lobo.

Os próprios servos (minions) de Drácula, também podem ser personalizados. Por exemplo, se um Esqueleto Guerreiro parecer demasiado fraco, podemos dar instruções ao Necromante do castelo para lhe dar Asas Demoníacas e substituir-lhe a cabeça por uma de Minotauro. Além disso, será ainda possível criar novas criaturas que nos prestem apoio, no Laboratório do Alquimista do castelo.

O jogo tenta, desta forma retratar uma jogabilidade já conhecida, mas, sob um enredo algo diferente, onde os jogadores vão encontrar alguns personagens conhecidos, como Jonathan Harker ou o caçador de vampiros, Abraham Van Helsing.

No decorrer do jogo, Drácula vai ter de enfrentar vários desafios e desafios. Por exemplo, poderá ter de enfrentar uma multidão duma aldeia que o querem linchar. Ou então deparar-se com caçadores de vampiros. O combate surge então, sob a fórmula por turnos.

No decorrer dos confrontos, Drácula poderá usar vários poderes ou mesmo alterar a sua forma em combates que segundo os Astirian-Rae Games será extremamente empolgante.

"Com Dracula's Castle, tentei criar um jogo com um sistema de gestão acessível, mas com uma certa profundidade na exploração da temática vampira, e com um ambiente mais pesado e mais denso, tal como no início dos anos 90 era conhecido este tema" referiu Daragh Wickham dos Astirian-Rae Games. Acrescentou ainda que "Sou um grande fã dos filmes clássicos sobre vampiros e estou super entusiasmado com a possibilidade de misturar todos os seus condimentos numa jogabilidade RPG, misturada com city building"

Dracula's Castle está previsto ser lançado para PC (via Steam) no decorrer do próximo ano.