A presença do Edge no Windows é uma certeza e cada vez mais este browser está presente no dia a dia dos utilizadores. A Microsoft tem apostado neste seu browser, muitas vezes de forma pouco clara e até quase imposta.

Na continuação destes trabalhos, a Microsoft quer aproximar ainda mais este browser ao seu sistema base. Assim, e muito em breve, a pesquisa do Windows vai passara a olhar também para o que foi realizado dentro do Edge.

Um browser cada vez mais usado no Windows

Ainda está num estágio muito inicial, mas a Microsoft tem planos importantes para a integração do Edge com o Windows. Este browser é hoje a proposta base no que toca a navegar na Internet e cada vez mais quer que este seja usado.

Depois de alguns problemas com esta (aparente) imposição, a Microsoft dá agora um novo passo. A gigante do software parece agora apostar na integração da pesquisa do Windows com o Edge, o seu browser, para ajudar ainda mais os utilizadores.

Pesquisar no sistema o que está no Edge

Em testes já na versão Canary do Edge, os utilizadores do Windows 10 podem encontrar uma nova proposta na pesquisa. Ao serem procurados termos na pesquisa do Windows, e caso seja encontrado algo no Edge, este resultado será mostrado.

Assim, e de forma rápida, os utilizadores podem aceder ao que navegaram na Internet, bastando para isso clicar no resultado da pesquisa. Esta integração pretende alargar ainda mais a utilização destas duas ferramentas.

Microsoft vai fazer evoluir esta novidade

Claro que nem todos querem presente esta integração, até por questões de privacidade. Assim, a Microsoft garante que esta opção pode ser desativada. Basta aceder ao Edge e alterar a opção que está presente nas Definições deste browser.

Estando ainda em testes, muito em breve deverá passar para produção e alargar-se a outras versões do Windows. A Microsoft aproveita assim o que o seu Edge tem para oferecer de base e alargar ainda mais o que oferece aos seus utilizadores.