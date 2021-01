Dinosaur Park: Primeval Zoo, jogo mobile para fãs de dinossauros

Os estúdios alemães Upjers, revelaram recentemente uma boa notícia para quem gosta de jogos casuais e de dinossauros: Dinosaur Park: Primeval Zoo.

Como é fácil de perceber, trata-se de uma simulação de um Zoo dedicado a estes gigantes pré-históricos, para mobile.

Os estúdios alemães da Upjers já existem desde 2006, e desde então têm-se vindo a revelar como uma fonte bastante rica de jogos, nomeadamente jogos de browser e dessa forma, mais casuais.

Com vários títulos no seu palmarés como, por exemplo, My Free Farm e My Free Zoo, chegou a altura de se lançarem com um jogo com uma temática um pouco diferente: dinossauros.

E assim nasce a ideia para o seu mais recente titulo e que foi anunciado recentemente: Dinosaur Park: Primeval Zoo!

Como tudo começou!

Durante uma expedição paleontológica ao Polo Sul, cientistas fizeram uma extraordinária descoberta. Encontraram vários dinossauros completamente preservados no gelo eterno da Antártida.

Assim nasce a ideia de fazer um parque ou jardim zoológico dedicado a estes gigantes do passado para que todos os possam visitar e admirar. Um tipo de Jurassic World Evolution, portanto.

O parque será construído imediatamente ao lado da zona onde os animais foram descobertos e dessa forma, a sua passagem do gelo, para os seus recintos, será imediata.

Gerir um Parque de Dinossauros

O jogador será, como já devem ter percebido, o gestor de estas instalações. Dinosaur Park: Primeval Zoo será o nosso Zoo Tycoon de dinossauros no mobile.

Se por um lado, terá de providenciar as melhores, mais confortáveis e mais saudáveis condições aos animais nos seus recintos, por outro lado, também terá de gerir as receitas provenientes dos visitantes.

E estas receitas são importantes, pois com elas o jogador pode enviar novas expedições na tentativa de descobrir novos dinossauros.

Dinosaur Park: Primeval Zoo será lançado primeiramente no Reino Unido a 2 de fevereiro para Android. Não se sabe quando será lançado para o resto da Europa.