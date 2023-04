Diablo 4: Versão beta bate recorde com 62 milhões de horas jogadas

Volta e meia são batidos recordes no mundo dos videojogos. Nalguns títulos tal já acaba por ser expectável devido à crescente popularidade logo depois do lançamento e outros nomes demoram um pouco mais, mas também lá conseguem chegar. Outros há cuja versão final ainda não foi lançada e já estão a dar o que falar, como Hogwarts Legacy. Recentemente foi o jogo Diablo 4 que conseguiu bater o recorde de 62 milhões de horas jogadas e ainda está apenas na fase beta.

Diablo 4 atinge recorde com 62 milhões de horas jogadas

Diablo 4 é um jogo desenvolvido e lançado pela Blizzard e a versão final vai ficar disponível oficialmente no dia 6 de junho de 2023. Contudo, no passado dia 24 de março, a criadora lançou a versão beta aberta para todos os que quisessem pré aceder ao jogo. E foi exatamente depois desse acesso que o jogo conseguiu bater o recorde com 62 milhões de horas jogadas.

A revelação deste recorde foi feita através da página oficial do jogo na rede social Twitter. Através dessa mesma publicação, verifica-se que, em concreto, foram jogadas 61.560.437 horas. O tweet destaca que também foram mortos 46.924.644 jogadores e 29.525.746.339 monstros no jogo. Ao todo, 2,6 milhões de jogadores receberam o pacote Beta Wolf, algo que se conquista no nível 20.

Estes números, que acontecem apenas na fase beta de Diablo 4, já antecedem a forte possibilidade do jogo se tornar rapidamente num verdadeiro sucesso de vendas quando chegar oficialmente ao mercado. As expetativas estão então altas, mas ainda faltam cerca de dois meses até termos a confirmação de que o jogo vai conquistar os jogadores em todo o mundo.