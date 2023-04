A Samsung tem tentado ao longo dos anos levar os utilizadores do iPhone a procurarem os seus smartphones. São campanhas bem realizadas e que mostram o que de melhor os seus equipamentos têm, tendo conseguido convencer muitos. Agora, a marca volta a querer que os utilizadores do iPhone experimentem o Galaxy S23, com uma surpresa.

Se tem um iPhone veja o que está a perder

Não é novidade que a Samsung tem como alvo os utilizadores do iPhone. Quer que estes abandonem os produtos da Apple e que elejam a sua marca como a preferida, mantendo-os depois fiéis às suas propostas e ao que têm no mercado de forma periódica.

A mais recente ação nesse sentido surge agora, com a Samsung a renovar a sua proposta Try Galaxy. Este site, que só pode ser visitado e aproveitado ao máximo num iPhone, quer mostrar tudo o que os smartphones da marca, e em especial o Galaxy S23, têm para oferecer.

É hora de testar tudo do Galaxy S23

A ideia base é simular toda a experiência Android e One UI 5.1, mostrados aos utilizadores do iPhone o que têm estado a perder. Ainda que virtual e completamente simulado, este garante que todas as funções que se encontram no Galaxy S23 podem ser experimentadas e testadas.

Claro que a Samsung quer dar destaque à sua interface e em especial a ferramentas únicas que tem, mostrando-as por isso em mais detalhe. A ideia é mesmo essa, com tudo o que é inovador, diferente e único a ter um destaque maior dentro desta ferramenta.

Mais que o Android, é uma experiência total

Mais que o software, o Android e as ferramentas da Samsung, esta cenário virtual da marca quer também mostrar o que o hardware também faz. Assim, a Nightography, o Night Mode e as ferramentas de edição como o Photo Remaster podem ser vistas. Há ainda vídeos que demonstram a capacidade a correr jogos, por exemplo.

Não sendo uma experiência verdadeiramente real, o Try Galax mostra de forma clara aos utilizadores do iPhone o que estes têm estado a perder ao não escolherem o Galaxy S23. É uma forma simples e rápida de dar aos utilizadores Apple a experiência Android num dos smartphones de topo do mercado.

Try Galaxy