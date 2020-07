Destiny 2 ganha outro sabor com The Official Cookbook

O que será que o fantástico jogo da Bungie, Destiny 2, tem a ver com culinária e com receitas de comidas, cocktails e petiscos?

Até recentemente, a resposta era ‘Nada!‘, mas agora as coisas mudaram…

Destiny 2 é um dos shooters (de ficção cientifica) mais apreciados do momento, muito em particular por apresenta um multiplayer fantástico e altamente emocionante, que une milhares de jogadores em todo o Mundo e a todo o momento.

No entanto, recentemente foram reveladas novidades que transportam a ação das salas e quartos (divisórias dos nossos lares onde tradicionalmente se joga), para as cozinhas.

Isto, pois, foi revelado pela Bungie e pela Insight Editions, o lançamento de Destiny: The Official Cookbook, um livro de culinária, escrito por Victoria Rosenthal.

Trata-se de uma parceria altamente improvável, mas que resultou e que dá um olhar ainda mais pormenorizado ao fantástico mundo de Destiny.

Mundo de Destiny inspira Receitas

The Official Cookbook inclui variadas receitas inspiradas no fabuloso mundo de Destiny, dando ao jogo da Bungie, um saborzinho ainda mais especial.

Eva Levante viajou por todo o mundo após os eventos da Red War, reunindo uma variedade de receitas após cruzar caminho com muitos Guardians ao longo da sua jornada, aprendendo com as suas aventuras.

Cria comida de dar água na boca a partir da lista diversificada de receitas inspiradas no mundo único do jogo, além de instruções passo a passo e fotos coloridas, ajudando a orientar e a inspirar os fãs a seguir a sua própria aventura culinária pelo sistema solar.

O livro está disponível na Bungie EU Store (em inglês) e será comercializado a um preço de €37,99.

Beyond Light

Entretanto, já se sabe que mais perto do final do ano, Destiny 2 vai receber um novo DLC: Beyond Light.

Um novo poder nasce da antiga Nave Pirâmide acima da fronteira congelada de Europa, e debaixo da qual um império sombrio nasce. O jogador vai-se juntar aos seus companheiros Guardiões e derrubar esse novo império a qualquer custo, em Destiny 2: Beyond Light – mesmo que isso signifique dominar as próprias Trevas.

Beyond Light será lançado a 10 de novembro deste ano.