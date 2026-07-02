505 Games e Paradark Studio anunciam ExeKiller

A 505 Games e os Paradark Studios estão a trabalhar no seu novo jogo de ação e aventura, ExeKiller. Um titulo singleplayer que mistura estética cyberpunk retro futurista com o espírito indomável do Velho Oeste.

A 505 Games e o estúdio independente polaco Paradark Studio continuam a trabalhar numa parceria editorial para o lançamento de ExeKiller, um novo jogo de ação e aventura para um jogador que combina uma estética cyberpunk retro futurista com a atmosfera sem lei do Velho Oeste.

Ao abrigo desta parceria, a 505 Games será responsável pela publicação de ExeKiller para PC, através da plataforma Steam, apoiando a Paradark Studio na concretização da sua visão criativa e na sua disponibilização a jogadores de todo o mundo.

ExeKiller é um western retro futurista de ação e aventura focado numa forte narrativa, nas escolhas do jogador e nas suas consequências. A história decorre numa América pós apocalíptica, onde tecnologia avançada coexistente com um mundo desertificado e em declínio cria um cenário único e implacável.

Os jogadores assumem o papel de Denzel Fenix, um caçador de recompensas conhecido como ExeKiller, embarcando numa jornada marcada pela escassez de recursos, pela sobrevivência e por decisões difíceis. Através da exploração, combate, investigação e diálogo, cada jogador poderá construir o seu próprio percurso numa fronteira hostil e imprevisível.

Uma das características centrais de ExeKiller é o impacto das decisões tomadas ao longo da aventura. Os jogadores irão cruzar-se com personagens memoráveis, enfrentar dilemas morais complexos e desvendar mistérios escondidos num universo onde a alta tecnologia e a justiça de fronteira coexistem.

As escolhas efetuadas influenciam relações, acontecimentos e o destino dos habitantes deste mundo fragmentado, criando uma experiência dinâmica e personalizada.

O mundo de ExeKiller, reage às ações do jogador. O mapa de ExeKiller expande-se gradualmente à medida que a história avança, desbloqueando novas regiões, armas e possibilidades narrativas. O Appaloosa, um veículo flutuante que acompanha o protagonista, desempenha um papel fundamental na exploração do deserto e na perseguição de alvos.

O jogo apresenta uma identidade visual distinta, marcada por tons quentes de laranja e castanho, onde a estética analógica dos anos 70 se funde com a decadência pós apocalíptica. A interface totalmente integrada ao mundo do jogo contribui para uma experiência mais imersiva.

Enquanto caçador de recompensas licenciado, cada missão começa com um contrato contendo um nome, uma recompensa e um alvo. Os jogadores terão de investigar cenas de crime, recolher pistas e utilizar a tecnologia Cybervision para reconstruir acontecimentos e localizar os seus objetivos antes mesmo de iniciarem o confronto. A investigação assume assim um papel central, transformando cada caçada num mistério a resolver.

Os confrontos podem ser resolvidos de várias formas, combinando combate direto, furtividade, pirataria informática e persuasão. O jogador decide como agir perante cada situação e cada alvo.

Poupar ou eliminar, cumprir ou trair, aceitar o pagamento ou recusá-lo são decisões que poderão ter repercussões significativas, muitas vezes apenas reveladas mais tarde ao longo da narrativa.

O inovador sistema de diálogos em tempo real permite conversar durante perseguições, negociar em pleno combate e tomar decisões sem interromper o ritmo da ação. Em muitos casos, as palavras certas poderão revelar-se mais eficazes do que qualquer arma.

Ao contrário de muitos RPGs contemporâneos, ExeKiller dispensa barras de experiência e limites de nível. A evolução do personagem depende das modificações, melhorias cibernéticas e tecnologias equipadas pelo jogador. As recompensas das missões ampliam o arsenal disponível e desbloqueiam novas opções estratégicas.

ExeKiller encontra-se atualmente em desenvolvimento para PC e será lançado através da plataforma Steam. Ainda não foi divulgada uma data oficial de lançamento.