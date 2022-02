Desafios de Horizon Forbidden West revelados

A Guerrilla Games e a Sony Playstation continuam a criar fortes expetativas para Horizon Forbidden West e foi recentemente revelado um novo trailer para o jogo.

No trailer, podemos ter um vislumbre dos desafios que se escondem em Forbidden West e esperam pelos jogadores e por Aloy. Venham ver...

Horizon Forbidden West continua na sua marcha para o dia de lançamento, que é já no próximo dia 18 de fevereiro e enquanto não chega, a Guerrilla Games e a Sony Playstation têm feito um esforço enorme para aguçar o apetite de todos os interessados.

Tal como vimos aqui ou https://pplware.sapo.pt/jogos/novas-revelacoes-da-historia-de-horizon-forbidden-west/ por exemplo, Horizon Forbidden West será um jogo repleto de beleza, fascínio mas também de perigos.

No novo vídeo, os produtores do jogo deixam bem claro isso mesmo. Explicam que o mundo de Aloy é grande, diversificado, com muitos perigos (mas também aliados) e que Aloy tem de saber usar todas as suas habilidades para sobreviver e continuar na sua demanda para saber o que aconteceu.

O trailer agora revelado, deixa algumas noções sobre o que espera os jogadores no Oeste Proibido e disponibiliza alguns conselhos úteis e importantes para todos os aventureiros que se lançarem nesta nova aventura de Aloy.

Em Forbidden West, Aloy irá encontrar várias tribos e com elas poderá aprender muitos e úteis truques. Truques e melhorias que serão importantes para conseguir enfrentar algumas das mais letais máquinas do universo de Horizon Forbidden West.

Pelo caminho Aloy terá várias missões secundárias entregues pelos NPC do jogo e muito, para explorar. Aliás, ao longo dos últimos meses temos vindo a identificar que este mundo de Aloy é extraordinariamente rico e vasto, e um dos aspetos mais valioso que nele poderemos encontrar é, precisamente, a sua riqueza e diversificação.

No entanto, nem todos os humanos serão aliados, e Aloy irá encontrar uma nova terra controlada por Regalla e pelos seus rebeldes que tentarão obstruir lhe o caminho, sempre que possível.

Horizon Forbidden West chega a 18 de fevereiro de 2022, em exclusivo para a PlayStation 4 e para PlayStation 5.