Data de lançamento revelada para o novo PlayStation Plus

Já existe data para a chegada do "novo" Playstation Plus que aqui apresentámos e que corresponde á primeira grande iniciativa da Sony Playstation no mercado, este ano.

Venham conhecer em que dia chega esta nova cara do serviço da Sony Playstation.

Apesar de já correrem rumores na internet mais antigos, quando em março deste ano, a Sony Playstation revelou os seus novos planos para o seu serviço Playstation Plus, a noticia foi bombástica e bastante empolgante.

Basicamente, o serviço passará a ser mais robusto no que respeita a conteúdos, e acesso a jogos gratuitamente o que corresponde claramente, a uma forte alavancagem do serviço.

Recentemente a marca nipónica revelou a data de lançamento deste "novo" Playstation Plus. Venham conhecê-la.

Sendo assim, foi comunicado que será no próximo dia 22 de junho que o PlayStation Plus e o PlayStation Now se irão fundir nesta "nova cara" no Playstation Plus e que irão oferecer a todos os jogadores variadas opções e ofertas, mediante três níveis de subscrição.

“Há algum tempo que estamos a trabalhar neste esforço global para proporcionar opções flexíveis, jogos de qualidade e um maior valor para os nossos membros”, disse Jim Ryan, Presidente e CEO da SIE, aproveitando o momento para agradecer a toda a comunidade PlayStation pelo seu suporte contínuo. “Teremos mais para partilhar à medida que nos aproximarmos do lançamento”, garantiu ainda.

Foi ainda explicado o forte compromisso da Sony em expandir o seu serviço de streaming na nuvem em 30 mercados, incluindo o português.

Subscrições do novo Playstation Plus

Tal como referi mais acima, existem três níveis distintos de subscrição do novo Playstation Plus:

PlayStation Plus Essential PlayStation Plus Essential, que inclui as mesmas vantagens incluídas atualmente no PlayStation Plus, ou seja: Dois jogos a transferir por mês sem custos adicionais.

Descontos exclusivos

Armazenamento na nuvem para as gravações de jogos

Acesso ao modo multijogador online Os preços do PlayStation Plus Essential deverão não sofrer qualquer alteração face ao atual serviço do PlayStation Plus, ou seja: Subscrição de 1 mês: 8,99€

Subscrição de 3 meses: 24,99€

Subscrição de 12 meses: 59,99€

PlayStation Plus Extra PlayStation Plus Extra, que inclui as mesmas vantagens do nível PlayStation Plus Essential e ainda um catálogo até 400 dos melhores títulos para a PlayStation 4 e para a PlayStation 5, contando os grandes êxitos dos PlayStation Studios e outras grandes editoras. Neste nível, os jogos são transferíveis. Os preços do PlayStation Plus Extra serão os seguintes: Subscrição de 1 mês: 13,99€

Subscrição de 3 meses: 39,99€

Subscrição de 12 meses: 99,99€

PlayStation Plus Premium O PlayStation Plus Premium, que inclui as mesmas vantagens dos níveis PlayStation Plus Essential e PlayStation Plus Extra e ainda mais 340 jogos incluindo títulos PS3, disponíveis em streaming na nuvem, um catálogo de clássicos populares da PlayStation® original, PS2 e PSP, disponíveis para jogar em streaming ou por transferência. A transmissão em streaming dos jogos da PlayStation original, PS2, PSP e PS4 que está incluída nos níveis PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium está disponível nos mercados em que o PlayStation Now está disponível atualmente. Os jogadores podem aceder à transmissão em streaming a partir das consolas PS4 e PS5 ou PC. Este nível inclui também acesso a jogos por tempo limitado, de forma a que os jogadores possam experimentar alguns títulos antes de comprá-los. Os preços do PlayStation Plus Premium são os seguintes: Subscrição de 1 mês: 16,99€

Subscrição de 3 meses: 49,99€

Subscrição de 12 meses: 119,99€

Foi ainda anunciado que, com o lançamento deste novo serviço, o PlayStation Now irá integrar-se no novo PlayStation Plus e deixará de estar disponível como serviço independente. E que as subscrições dos usuários do PlayStation Now irão migrar para o serviço PlayStation Plus Premium sem custos adicionais em função da tarifa de subscrição inicial.

“Tendo por base os mais de 25 anos de experiência em inovar no mundo dos videojogos, esta mudança nos nossos serviços de subscrição materializa o nosso esforço contínuo em adaptar o nosso negócio digital às preferências dos nossos jogadores”, afirmou Jim Ryan. “Este novo e melhorado PlayStation Plus permitirá aos nossos fãs descobrir e desfrutar de uma quantidade de conteúdo sem precedentes, assim como fortalecer a ligação com a comunidade PlayStation através da partilha de experiências entre todos”.

