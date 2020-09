Dark Fracture, entre a sanidade e a loucura

Nos tempos que passam, existem cada vez mais equipas de desenvolvimento interessadas em criar jogos com temáticas mais viradas para a densidade psicológica, que focam as fronteiras da sanidade humana. Dark Fracture, com influências das obras de H.R. Giger, é um desses casos.

Venham conhecer este jogo de terror que, na primeira pessoa, promete mexer com as nossas mentes.

Em desenvolvimento pelos estúdios indie israelitas Twisted II Studio, Dark Fracture é um First Person Horror que leva o jogador até aos meandros mais obscuros da mente humana.

Este é um título que, nas palavras dos seus autores, tenta explorar a ténue linha entre a sanidade e a loucura, ou entre a realidade e o pesadelo. Será um jogo denso e carregado psicologicamente.

A história do pesadelo de Dark Fracture

A ação decorre nos finais dos anos 90 do século passado, numa zona rural nos Estados Unidos profundos.

O jogador veste a pele de Edward, um agricultor atormentado por um passado doentio que apenas encontra um pouco de consolo nos medicamentos que o ajudam a passar os dias. No entanto, na sua solidão que o pressiona e aprisiona, Edward mal consegue fazer o seu trabalho minimamente.

A sua rotina do dia-a-dia é como se fosse uma espécie de ancora que o impede de navegar descontroladamente mas… algo está a surgir no fundo da sua mente atribulada.

Uma noite, enquanto trabalha num turno noturno, uma sucessão de eventos perturbadores leva Edward até ao limite da insanidade. A sua realidade começa a desmoronar-se e Edward vê-se a começar a ser engolido por um turbilhão de sombras. A sua própria casa desaparece diante dos seus olhos.

Será a sua mente a pregar-lhe partidas? Ou será um desastre ainda mais complexo que lhe esta a acontecer? O jogador entra em cena neste momento para tentar descobrir o que se passa e qual o passado atormentado de Edward.

As escolhas do jogador serão parte fundamental do jogo, pois serão elas que irão moldar o desenrolar desta história de terror e deste pesadelo que Edward vive.

Features

Algumas features de Dark Fracture :

Gráficos foto-realistas para ajudar a criar o ambiente

Sistema de Inventário completo e funcional

Items Físicos que podem ser apanhados e usados para resolver enigmas

Medidor de Sanidade Mental

Fontes de Luz limitadas e que se podem esgotar com o tempo, deixando o jogador na penumbra

Uso de dois items em simultâneo

Eventos dinâmicos paranormais afetarão o jogo e o jogador

Sistema de Decisões incisivo e definitivo

Segundo os Twisted II Studios, Dark Fracture entra em Early Access em fevereiro de 2021, estando o lançamento completo, previsto para 2022 para PC e consolas de Próxima Geração.