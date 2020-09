Cubot Note 20 Pro com 6GB+128GB e 4 câmaras traseiras por menos de 90 €

O Cubot Note 20 Pro foi lançado há poucas semanas e pretende responder às necessidades dos consumidores com menos disponibilidade financeira para investir num smartphone.

Ainda assim, este modelo, que está disponível por menos de 90€ nos próximos dois dias, consegue oferecer características muito interessantes.

Cubot Note 20 Pro – as especificações

O Cubot Note 20 Pro é um modelo de smartphone bastante acessível e apresenta-se como uma versão melhorada do Note 20, anunciado há poucos meses.

Vem equipado com o processador Helio P60, o que se ajusta à gama onde se insere. No entanto, vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser expandido através de cartão microSD até mais 128 GB. Com estes valores não é muito comum encontrar um smartphone de entrada de gama.

O ecrã tem uma dimensão de 6,5″, com molduras reduzidas e uma resolução HD+. Em termos de dimensões do próprio smartphone, o modelo tem 9,1mm de espessura, 77mm de largura e de altura são 155,8mm.

Na traseira existe um módulo de quatro câmaras, sendo a principal é de 12 MP com sensor Sony IMX486. Na frente existe uma câmara de 8 MP posicionada num recorte no ecrã em forma de gota.

Outra das ventagens deste modelo é o facto de ter NFC. Além disso, tem Bluetooth 4.2, USB Tipo-C e jack de áudio de 3,5mm. A sua bateria tem uma capacidade de 4200 mAh.

Vem equipado com o sistema operativo da Google, o Android 10. O modelo é dual-SIM, sendo que conta com um slot para cada um dos cartões. Ou seja, para usar cartão de memória, não terá que abdicar de um dos cartões SIM.

Preço e disponibilidade

Hoje e amanhã, dias 16 e 17 de setembro, o smartphone está disponível por 86,45 €, nas cores preto, verde e azul, com envios feitos então a partir da União Europeia.

Cubot Note 20 Pro