Daedalic Entertainment prepara o lançamento de Hidden Deep

Um dos próximos títulos a serem lançados pela Daedalic Entertainment é, Hidden Deep. O jogo encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios indie Cogwheel Software e absorvem influências de géneros que fizeram sucesso nas décadas de 80 e 90.

Venham conhecer um pouco do jogo que poderá vir a apresentar-se como uma agradável surpresa.

Na realidade, os estúdios polacos Cogwheel Software são compostos por uma única pessoa, Łukasz Kałuski que segundo as suas palavras, é um fã acérrimo de jogos e filmes de ficção cientifica antigos, como por exemplo, Aliens, The Thing, Half-Life, Another World ou Flashback, entre outros.

Estes são também os jogos dos quais Hidden Deep bebe inspiração e conforme poderão confirmar nas próximas imagens e palavras, as influências são óbvias.

Hidden Deep

Em Hidden Deep, uma aventura singleplayer, o jogador controla uma equipa de 4 pesquisadores que se encontram a investigar umas instalações cientificas localizadas 1,5 km abaixo da superfície do oceano. Essas instalações foram criadas para estudar várias anomalias que tinham ali sido detetadas, mas, após 681 dias sem contacto, tornou-se óbvio que algo de errado acontecera.

A nossa equipa é então enviada com o objetivo de descobrir o que se passou, assim como o que aconteceu a quem operava nessas instalações.

Toda a gente desapareceu e o jogador terá de comandar os membros da sua equipa, cada qual com as suas habilidades, na tentativa de descobrir onde se encontram os colegas desaparecidos. O jogador terá um controlo sobre os seus companheiros, através de um sistema de ordens e instruções.

Trata-se de um ambiente de ficção com claras influências dos universos que mais acima indiquei, em particular na narrativa que Hidden Deep apresenta.

O jogador terá de investigar e explorar cada vez mais profundamente nas instalações levando-o a descobertas macabras sobre o que ali se esconde.

Durante o processo de exploração o jogador terá um vasto conjunto de gadgets à sua disposição, assim como também terá armas, outras ferramentas e veículos para o ajudarem na sua missão. No entanto, não estão sozinhos… e mesmo os que tentam salvar, podem já não ter salvação possível.

O jogo apresenta um motor de física próprio que permite inclusive, que o terreno seja moldado ou destruído à nossa passagem. Esses processos, como podem ver pelas imagens (e vídeo acima) vai ser parte integrante das mecânicas de jogo.

Hidden Deep será lançado primeiramente para PC e mais tarde para Mac, Linux e Nintendo Switch. Há ainda possibilidade de também vir a ser migrado para Xbox.