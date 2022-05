Cyberpunk 2077 duplicou a receita da CD Projekt RED no primeiro trimestre de 2022

Cyberpunk 2077 é um jogo que ficou conhecido pelas piores razões. Para quem não sabe, o jogo era muito esperado pelos jogadores, mas, quando foi lançado, descobriu-se que o título estava cheio de falhas e erros, o que deitou abaixo toda a sua popularidade. Mas essas são águas passadas e parece que agora, o jogo de ação está melhor do que nunca.

E segundo os dados recentes, o jogo Cyberpunk 2077 conseguiu que a sua empresa criadora CD Projekt RED duplicasse a sua faturação durante o primeiro trimestre de 2022.

Cyberpunk 2077 ajuda a duplicar a faturação da CD Projekt RED

Depois da tempestade vem a bonança e no caso do jogo Cyberpunk 2077 é mesmo este o ditado que se aplica. Foi preciso o título bater mesmo no fundo e ser corrido com inúmeras críticas severas, para aprender a lição e conseguir reerguer-se das cinzas, como uma fénix. E esta boa nova para os lados do jogo de ação já tem vindo a ser noticiada, pois em meados de abril ficámos a saber que Cyberpunk 2077 já havia conseguido vender mais de 18 milhões de cópias.

Mas as mais recentes informações indicam mesmo que o jogo ajudou a sua criadora CD Projekt RED a aumentar significativamente a receita e a duplicar a sua faturação durante o primeiro trimestre deste ano de 2022.

De acordo com o relatório revelado pela GameIndustry.biz, que respeita aos três primeiros meses do ano, a receita geral da CD Projekt RED foi de 216.1 milhões de PLN (zloti polaco), cerca de 48 milhões de euros. Este valor representa assim um crescimento de 9% numa comparação ano a ano. Confira mais números interessantes do primeiro trimestre da empresa de jogos polaca:

Faturação da CD Projekt RED no primeiro trimestre de 2022

Receita da CD Projekt RED: 179.3 milhões PLN (~40 milhões de euros)

Receita da GOG: 40.4 milhões PLN (~9 milhões de euros)

Custos de Operação: 83.2 milhões PLN (~18 milhões de euros) - queda de 10%

Ganhos antes do pagamento de impostos: 85.3 milhões PLN (~19 milhões de euros) - aumento de 98%

Lucro líquido: 68.9 milhões PLN (~15 milhões de euros) - mais do dobro do 1º trimestre de 2021, um aumento de 112%

Margem de lucro: 31,9% contra 16,4% obtido no mesmo período do ano passado

Adam Kicinski, CEO da criadora, disse que o lançamento do Cyberpunk 2077 para a nova geração "teve um efeito positivo na perceção do jogo e nas vendas, especialmente nas consolas". O relatório diz ainda que a versão do jogo para PC foi a mais vendida até ao dia 14 de fevereiro, um dia antes da chegada da nova geração.

O jogo conseguiu dar a volta àquela que poderia ter sido a 'morte do artista' ou, melhor dizendo, a queda da CD Projekt RED. Felizmente tudo se resolveu e quem mais ganha com isso é mesmo o consumidor.