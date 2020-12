Criança de 8 anos é contratada para equipa do Fortnite por 33 mil dólares

O Fortnite é um dos mais populares jogos da atualidade, onde milhares de jogadores se juntam e entram num mundo de aventura com diversos desafios.

Agora a equipa Team 33 do Fortnite acaba de contratar Joseph Deen, um pequeno jogador de apenas 8 anos, por 33 mil dólares.

Chama-se Joseph Deen e é uma criança de 8 anos que se está a tornar conhecida devido a uma situação insólita e caricata. Deen foi recentemente contratado pela equipa Team 33 do Fortnite por uma quantia de 33 mil dólares, cerca de 27,22 mil euros.

Desde os seus 6 anos que Deen, também conhecido como “Gosu”, treina com esta equipa, mas agora passou a fazer parte dos membros exclusivos da mesma. Assim, tornou-se num dos mais jovens profissionais da indústria dos jogos eletrónicos.

Mas para além de tudo isto, Joseph Deen recebeu ainda um computador gaming no valor de 5.000 dólares (~4.100 euros). A criança está bastante feliz com esta contratação e diz que:

É um sonho tornado realidade! Embora muitas outras equipas não me levassem a sério devido à minha pouca idade, a Team 33 observou-me através do Fornite e deixou-me treinar e aprender diariamente com eles. Eu não poderia estar mais feliz por me tornar um membro oficial da equipa.