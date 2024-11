Corporeal, mistério paranormal para revelar

Foi recentemente revelado o desenvolvimento de Corporeal, pela editora neo-zelandesa Cold Out Interactive. Trata-se de uma aventura com forte foco na narrativa e... no paranormal.

Corporeal é um titulo em desenvolvimento pela equipa da Cold Out Interactive, sediada em Auckland, na Nova Zelândia.

Trata-se de um titulo de investigação e mistério na qual o jogador vai ter de encontrar a solução para um crime. Com recurso a inúmeros puzzles e desafios (muitos deles gráficos) os crimes estão relacionados com atividade paranormal e, assentando a sua jogabilidade numa narrativa forte, o jogo convida os jogadores a serem uns verdadeiros detetives do paranormal.

A ação decorre na Nova Zelândia em finais da década de 1990, e os jogadores terão de, através de quebra-cabeças fotográficos, montar um álbum de fotos enquanto desvendam o mistério dos eventos inexplicáveis ​​que os deixaram como o único membro sobrevivente da sua árvore genealógica.

Os jogadores terão de encontrar respostas às grandes questões do seu passado, através dum arquivo de fotografias resgatadas das ruínas da sua casa de infância.

E através da manipulação do álbum, o jogador poderá ter um vislumbre do passado e chegar mesmo a revivê-lo, na descoberta da sua história familiar. Pelo caminho irá desvendar mistérios que ajudaram ao desfecho trágico da sua família.

O avanço na história ocorre através da resolução de quebra-cabeças não lineares, que permitirão alterar a narrativa e descobrir esses segredos ocultos.

Corporeal encontra-se em desenvolvimento para PC e deverá sair para o próximo ano.