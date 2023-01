Consolas de jogos AYN Loki vão chegar com um preço desde 249 dólares

Quando falamos em equipamentos gaming, sabemos que existem alguns modelos muito populares no mercado, como a PlayStation da Sony, a Xbox da Microsoft e a Nintendo Switch. No entanto, desde há algum tempo até agora que têm sido reveladas novas consolas muito interessantes e de marcas menos conhecidas.

Neste sentido, já aqui falámos das consolas portáteis AYN Loki e agora ficamos a conhecer os preços de todos os modelos. De acordo com as informações, o modelo mais básico vai começar nos 249 dólares.

Preço das consolas AYN Loki começa nos 249 dólares

Já aqui havíamos falado das novas consolas de jogos AYN, mas a marca trouxe recentemente mais novidades ao revelar o preço de todas as variantes das suas consolas Loki.

Comecemos pelo modelo mais básico, acessível e, claro, também mais barato. A consola Loki Zero tem um preço de 249 dólares e traz um processador AMD Athlon Silver 3050e com 2 núcleos e 4 threads a uma frequência de 2,80 GHz e baseados numa arquitetura AMD Zen de 14 nm. Os gráficos ficam a cargo de um Radeon Vega com 192 processadores Stream a 1.000 MHz. Este modelo conta com 4 GB de memória RAM DDR4 a 2.400 MHz e 64 GB de armazenamento eMMC com cartao microSD. O ecrã é um IPS HD de 1.280 x 720 pixels e ficará disponível durante o segundo trimestre de 2023.

De seguida temos o Loki Mini cujo custo inicial será de 260 dólares. Traz uma APU AMD Mendocino 7320U com 4 núcleos e 8 threads com arquitetura AMD Zen2 a 4,10 GHz. Traz uma capacidade de 8 GB de memória RAM LPDDR5 a 6.400 MHz, SSD NVMe de 128 GB e WiFi6.

Ainda no segmento de gama baixa/média, temos o Loki Mini Pro, uma consola que terá um preço base de 279 dólares. Esta consola permite ter uma capacidade de memória RAM até 16 GB LPDDR4X e uma bateria também com maior capacidade. Traz consigo um processador Intel ALder Lake U de 7 nm e APU Medoncino 7320 U da AMD, sendo que a variante que começa com o valor de 279 dólares traz o CPU Intel Pentium 8505. Este modelo e o anterior também devem chegar ao mercado no próximo trimestre.

Num campeonato de maior desempenho temos as consolas mais avançadas Loki e Loki Max. O primeiro modelo já permite jogar sem problemas, contando para isso com um processador AMD Ryzen 5 6600U com 6 núcleos Zen+3 e gráficos RDNA2, com 384 processadores Stream a 1,90 GHz. O ecrã é de 6 polegadas e consegue atingir a resolução Full HD de 1.920 x 1.080 pixels.

O utilizador pode optar por um modelo de 8 GB ou 16 GB de memória LPDDR5 de 6.400 MHz, armazenamento SSD NVMe e possibilidade de cartão microSD até 1 TB. Traz iluminação LED RGB, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e uma bateria de 40,5Wh. A consola Loki vai ter um preço a começar nos 649 dólares e espera-se que chegue ao mercado ainda durante este trimestre.

O último modelo, que vemos na imagem acima, é então o Loki Max e é a consola mais avançada da marca, a qual vai oferecer o maior desempenho possível desta linha. Esta consola conta com o poderoso processador AMD Ryzen 7 6800U com 8 núcleos Zen+3. Os gráficos ficam a cargo da arquitetura RDNA2 com 768 processadores Stream a 2,20 GHz.

Este modelo consegue ser ainda mais poderoso do que o recente sucesso da Steam Deck da Valve e o seu preço vai começar nos 775 dólares. No entanto ainda não se sabe a data de lançamento desta consola.