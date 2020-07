CastleStorm II, uma aventura medieval diferente

CastleStorm, lançado em 2013, é um jogo bastante peculiar que segundo os seus autores, nasceu de um prazer de criança.

Agora, passados 10 anos, eis que chega CastleStorm II.

Para quem não conhece, CastleStorm é um jogo lançado no ano de 2013, pelos Zen Studios, e que foi uma agradável surpresa, na altura. Trata-se de um jogo medieval (de fantasia), com um aspeto bastante cartoonesco e que mistura uma série de influências que o tornam numa experiência bastante agradável, e divertida de jogar.

Um prazer de criança, tornado videojogo

Segundo os Zen Studios, CastleStorm nasce daquele prazer de criança que consiste em criar castelos com peças LEGO para depois os destruir de uma assentada.

O jogo combina uma jogabilidade de estratégia em tempo real (RTS), com aspetos de tower defense, e uma pontada da loucura insana de Angry Birds.

De forma simples, o jogador vê-se no meio de um confronto entre Knights (Cavaleiros) e os poderosos vikings, em combates que destroem quase tudo à sua passagem.

Este ano, passados 7 sobre o lançamento do jogo original, eis que vai surgir CastleStorm II, que apresentava o dia 31 de julho como dia de lançamento, mas que recentemente, recebeu um adiamento para o próximo Outono.

Segundo a Zen Studios, este adiamento representa os esforços da equipa em apresentar o melhor jogo possível, sugerindo dessa forma, que ainda haveriam algumas arestas por limar.

Em CastleStorm II, os valentes Knights irão defrontar forças de Mortos-Vivos, pelo que se podem esperar experiências e dinâmicas diferentes no jogo. Mas atenção… já está confirmado que as ovelhas continuarão presentes…

Existirão duas campanhas distintas, uma para cada fação, cada qual com os seus objetivos próprios. Haverá ainda lugar a modo cooperativo no combate aos Mortos-Vivos. CastleStorm II, foi desenvolvido com o recurso ao motor Unreal Engine 4.

CastleStorm II previsto originalmente para 31 de julho, ainda não tem data concreta de lançamento, sabendo-se apenas que sairá algures no Outono, para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store).