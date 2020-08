Call of Duty: Warzone Season 5 Reloaded já disponível

É fã do Call of Duty? Após o lançamento da Season 5, há cerca de um mês, a Activision e a Infinity Ward, trouxeram a habitual atualização que costuma decorrer no meio de cada season. Contudo, esta chegou denominada de “Reloaded” e traz para os jogadores, um novo Operador designado de “Morte”, armas, modos de jogo, além de um novo evento exclusivo “Games of Summer”.

Este evento especial estaria planeado inicialmente para coincidir com os Jogos Olímpicos de 2020, agora adiados, devido à atual situação pandémica.

Durante este evento, os jogadores poderão representar os seus países, num conjunto de minijogos. Caso os jogadores demonstrem um bom desempenho durante o evento, poderão ser recompensados com medalhas e entre outros presentes, além de contribuir para a classificação geral do seu país.

Quanto ao novo modo de jogo, designado de King Slayer, que estará disponível durante o Reloaded, será um género de Team Death match, mas em grande escala misturado com Battle Royale, onde as equipas lutam para conquistar pontos. Ao contrário do tradicional modo Battle Royale, o círculo não se irá fechar, mas sim mover-se ao redor do mapa, para proporcionar assim, diferentes tipos de confrontos.

Além disso, o jogador que consiga a pontuação mais alta entre as cinco primeiras equipas, será marcado como “king” no Tac-Map. Através da eliminação dos “Kings”, os jogadores podem ganhar pontos adicionais e ainda receber um Killstreak gratuito.

O modo Ground War também irá ganhar um update. Com a atualização, três bandeiras serão posicionadas no centro do mapa, de maneira semelhante ao modo Domination. Se nós ou um colega de equipa formos abatidos, poderemos entrar no modo Espectador, em vez de renascer, voltando à batalha após uma nova bandeira ser “capturada” pelos seus companheiros de equipa.

Por fim, um novo torneio e novo estádio estará disponível durante os “Jogos de Verão”. No Gunfight Tournament, os vencedores serão recompensados com XP e itens cosméticos. Todos os jogadores poderão entrar no torneio durante o fim de semana que terá acesso gratuito e irá decorrer de 28 de agosto a 2 de setembro.

O Call of Duty: Modern Warfare / Warzone está disponível para PC, Xbox One e PS4. O evento Games of Summer decorre de 28 de agosto a 7 de setembro.