Caligula Effect 2 chega ao Ocidente ainda este ano

Foi revelado recentemente que Caligula Effect 2 vai chegar ainda este ao ocidente. O jogo desenvolvido pelos estúdios Nippon Ichi Software (NIS) é a sequela de The Caligula Effect: Overdose, lançado em 2019.

Venham saber mais sobre Caligula Effect 2.

Caligula Effect 2 é a sequela do RPG da NIS lançado em 2017, The Caligula Effect: Overdose. Trata-se de uma aventura através de um mundo diferente no qual a felicidade terá sido atingida e todos os problemas desapareceram. Mas… será mesmo assim?

O jogo

A ação de Caligula Effect 2 leva o jogador a mergulhar numa aventura de torção da realidade da persona do escritor de cenários Tadashi Satomi e do diretor Takuya Yamanaka!

Um virtuadoll chamado Regret criou o mundo de Redo para salvar as pessoas dos seus arrependimentos passados, aprisionando-as numa simulação sem que as mesmas saibam e onde a felicidade reina e impera e não há infelicidade.

No entanto, esse “paraíso” é profundamente abalado quando um ídolo virtual chamado χ invade a realidade virtual de Regret e restaura as memórias de um estudante do ensino médio do mundo real. Para escapar de Redo, eles formam o Go-Home Club, um grupo de resistência que luta contra Regret e os seus executores, os Músicos Obbligato.

Principais Características:

Academia Tatefushi – o jogador vai conhecer os novos rostos do Go-Home Club, cujas memórias são despertadas pelo virtuadoll, χ. Vai poder recrutar outros alunos para o ajudar, e desafiar o próprio virtuadoll, Regret e seus músicos Obbligato, escapando do falso mundo de Redo!

Batalhas de Fuga – poderemos utilizar a cadeia Imaginária para prever os movimentos dos nossos inimigos e formar a estratégia perfeita com técnicas calculadas para obter uma vantagem tática em combate.

Um paraíso inesquecível: a ação decorre em cenários de história magistralmente elaborados pelo escritor Tadashi Satomi, que se unem à banda sonora do diretor Takuya Yamanaka inspirada em vocaloid, tornando o mundo de Redo uma experiência visual e de áudio memorável.

A NIS America anunciou que Caligula Effect 2 chegará à Playstation 4 e Nintendo Switch no outono de 2021.