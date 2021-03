COVID-19: Faturas em PDF aceites até 30 de junho de 2021

Face ao momento de pandemia que estamos a viver, têm existido algumas mudanças mesmo até do lado do Fisco. Em novembro de 2020, o Governo decidiu prorrogar por mais cinco meses (para março de 2021) a possibilidade de as faturas serem emitidas e circularem em PDF, em vez de papel.

O Governo voltou a estender o prazo e as faturas em PDF continuam a ser aceites até 30 de junho de 2021.

Nova mudança de data para faturas em PDF

Considerando os efeitos da pandemia COVID-19 na atividade económica, em particular na dimensão das condições de cumprimento das obrigações fiscais por parte dos cidadãos e das empresas, o Governo tem vindo, sucessivamente, através de diversos despachos a flexibilizar o calendário fiscal no quadro do princípio de colaboração mútua entre a Administração Fiscal e os cidadãos e as empresas, e tendo em vista que esta adaptação constitui um mecanismo facilitador do cumprimento voluntário de obrigações, pode ler-se no DESPACHO N.º 72/2021-XXII.

Assim, e considerando, ainda, que se têm verificado nos últimos dias perturbações no Portal das Finanças que podem ter colocado em causa o cumprimento atempado de obrigações fiscais, designadamente da entrega da Declaração Mensal de Remunerações, foi estipulado que…

a) Devem ser aceites faturas em PDF, as quais são consideradas faturas eletrónicas para todos os efeitos previstos na legislação fiscal, até 30 de junho;

b) A obrigação a que se refere do ponto i) da alínea c) do n.º 1 do artigo 119.º do Código do IRS possa ser cumprida até dia 15 de março

DESPACHO N.º 72/2021-XXII