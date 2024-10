Blood Bar Tycoon, e a gestão dum bar muito… diferente

Blood Bar Tycoon é um jogo de simulação de gestão de um bar. No entanto, não se trata dum bar qualquer mas sim dum bar onde o principal produto a ser consumido é... sangue.

Quem nunca pensou em abrir um bar? Pessoalmente sempre tive uma ideia de abrir um bar com a temática do Aliens. Já por várias ocasiões referi o meu fascínio pelo universo Aliens e uma das ideias que desde sempre tive era a de um bar no qual as paredes seriam "forradas" como as paredes da estação atmosférica que vimos em Aliens 2.

Os clientes poderiam contar com experiências interativas bastante empolgantes enquanto estivessem a aproveitar os seus momentos de lazer no bar, a beber os seus cocktails tranquilamente ou apenas a falar com os amigos. Imaginem o que seria, de repente sair um Aliens da parede....

Bem, mas voltando à Terra! O jogo que vos trago hoje com intitulado de Blood Bar Tycoon é, tal como o nome indica, um titulo de estratégia no qual os jogadores são incumbidos da tarefa de gerir um bar ... de vampiros.

Pois é! Leram bem... um bar onde o principal produto consumido é sangue...

Com o desenvolvimento a cargo dos belgas da Clever Trickster, Blood Bar Tycoon incentiva os jogadores a criarem os seus bares para os sedentos vampiros e afins. No entanto, para se ter produto para vender é necessário arranjar matéria-prima e dessa forma, parte da dinâmica do jogo passa por atrair humanos.

E, com uma comunidade de vampiros crescente e cada vez mais sedenta, será necessário atrair muitos humanos para "processá-los" de forma a que os clientes saiam satisfeitos do bar. Por outro lado, haverá também uma mecânica de research na qual o jogador poder pesquisar máquinas peculiares.

A ação decorre em Crimson City, local onde poderemos criar um império.... do sangue!

Recentemente foi anunciada a demo de Blood Bar Tycoon, no Steam, pelo que todos os interessados já poderão ter um "sabor" de jogo.

A data de lançamento de Blood Bar Tycoon está prevista para 4 de fevereiro de 2025.