Black Myth: Wukong… traz gráficos impressionantes

Black Myth: Wukong é um novo jogo de ação RPG que tem dado de falar não só desde o seu lançamento, mas também desde que surgiram os primeiros trailers do jogo. Tornou-se já num dos jogos de venda mais rápida de todos os tempos.

O Rei Macaco

Black Myth: Wukong é um RPG de ação enraizado na mitologia chinesa e baseado em Jornada ao Oeste, um dos Quatro Grandes Romances Clássicos da literatura chinesa. Trata-se de um jogo desenvolvido pela “Game Science”, uma empresa chinesa de desenvolvimento de jogos.

É um jogo que foi desenvolvido com o “Unreal Engine 5”, o que lhe garante gráficos impressionantes, ambientes realistas e designs de personagens detalhados. Promete ter efeitos dinâmicos e paisagens inspiradas no folclore chinês.

Mitologia chinesa com tecnologia de ponta

Mistura combate e ação com elementos de RPG, onde explorar e lutar contra criaturas mitológicas e bosses faz parte do jogo do início ao fim. O estilo de combate é comparado a jogos como Sekiro: Shadows Die Twice e a série Dark Souls o que faz com que o jogo não seja muito permissivo a “erros”.

Assim, o jogo combina a rica mitologia chinesa com tecnologia de ponta, proporcionando uma experiência visualmente deslumbrante e desafiante, o que faz com que tenha tudo para ser uma referência no género de RPG de ação.

Black Myth: Wukong está disponível para:

PS5 por 69.99€

PC por 59.99€.

Black Myth Wukong vendeu já mais de 20 milhões de cópias, tornando-se um dos jogos de venda mais rápida de todos os tempos.