YouTube adapta-se à indústria: Shorts estão prestes a ficar três vezes mais longos

As empresas estão lentamente a aumentar o comprimento dos "vídeos curtos", com os vídeos do TikTok a já ultrapassarem os dez minutos. Agora, o YouTube parece ser o próximo serviço a ampliar sua definição de "vídeo curto", já que a empresa em breve estenderá o limite de duração dos Shorts de um minuto para três.

YouTube Shorts está a receber um aumento de duração para três minutos

Conforme anunciado no blog do YouTube, a empresa está a preparar algumas grandes mudanças nos Shorts. A principal caraterística em destaque é um aumento na duração dos vídeos que pode carregar.

Shorts mais longos, mais de si. A partir de 15 de outubro, será possível carregar Shorts com até 3 minutos de duração. Esta foi uma das funcionalidades mais solicitadas pelos criadores, pelo que estamos entusiasmados por lhe dar mais flexibilidade para contar a sua história.

Se quiser enviar um vídeo de três minutos, o YouTube afirma que o aumento da duração só funciona em vídeos com "proporção quadrada ou mais alta". Além disso, apenas os vídeos carregados a partir de 15 de outubro serão elegíveis para o aumento da duração de três minutos, por isso não carregue nada se já tiver uma boa ideia para um vídeo mais longo.

Shorts recebem mais atualizações úteis

O aumento da duração não é a única coisa que o YouTube tem para os fãs de vídeos curtos. Parece que o gigante está a tirar mais funcionalidades do TikTok ao adotar um novo sistema de templates. Quando for remixar um YouTube Short, encontrará um novo botão "Usar template" que lhe permite usar o áudio e os efeitos do Short, tal como os templates funcionam no TikTok.

Os YouTube Shorts também vão ter uma secção de "Tendências" na aplicação móvel que mostra o tipo de conteúdo que as pessoas procuram. Se alguma vez tiver dificuldade em encontrar conteúdo, pode utilizar o botão na parte superior para encontrar rapidamente novas tendências em que se possa envolver.

O YouTube também está a permitir que as pessoas adicionem clips de vídeos aos Shorts. A empresa afirma que é uma excelente forma de as pessoas remisturarem ou adaptarem conteúdos atuais na plataforma, mas também pode tornar-se uma ferramenta valiosa para os criadores de conteúdos que pretendam cortar um vídeo mais longo do seu canal em Shorts mais pequenos e partilháveis.

