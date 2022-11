Black Friday 2022 da PlayStation já arrancou

Já aqui tínhamos revelado parte da campanha Black Friday da Sony Playstation, destinada às subscrições do Playstation Plus.

Agora chega a vez de revelarmos o resto da campanha que envolve descontos bastante interessantes em vários jogos. Venham ver...

A Black Friday está aí e a Sony Playstation encontra-se a aderir em força com promoções deveras interessantes. Primeiro chegaram as noticias dos descontos nas subscrições 12 meses do Playstation Plus (ver aqui) e agora chegam mais novidades.

E entre as novidades, que se estendem até ao próximo dia 28 de Novembro, chegam descontos em alguns dos mais interessantes títulos do catálogo PlayStation, tanto na PlayStation Store e nas lojas habituais. Por outro lado, também o DualSense estará em destaque.

Apresentamos de seguida as principais ofertas desta campanha:

EA SPORTS FIFA 23 Standard Edition (Playstation 4​): 41,99€

EA SPORTS FIFA 23 Standard Edition (Playstation 4): 47,99€

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Playstation 5 e Playstation 4): 29,99€

Gotham Knights (Playstation 5) Standard Edition​: 44,99€

NBA 2K23 for (Playstation 5) Standard Edition: 39,99€

NBA 2K23 for (Playstation 4) Standard Edition: 31,49€

Call of Duty: Black Ops Cold War - Cross-Gen Bundle (Playstation 5 e Playstation 4): 29,99€

Call of Duty: Vanguard - Cross-Gen Bundle: 39,99€

Cyberpunk 2077: 24,99€

Destiny 2: The Witch Queen: 19,99€

Dying Light 2 Stay Human (Playstation 5 e Playstation 4): 34,99€

F1 22 (Playstation 5): 39,99€

F1 22 (Playstation 4): 34,99€

Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT: 29,39€

Ghostwire: Tokyo: 27,99€

Gran Turismo 7 – Edição Digital Deluxe do 25º Aniversário: 69,99€

Grand Theft Auto V: Premium Edition: 14,69€

GTA Online: Megalodon Shark Cash Card (Playstation 4): 63,74€

Horizon Forbidden West Edição Digital Deluxe (Playstation 5 e Playstation 4): 59,39€

It Takes Two (Playstation 5 e Playstation 4): 15,99€

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Playstation 5 e Playstation 4): 29,99€

Madden NFL 23 (Playstation 4): 34,99€

Madden NFL 23 (Playstation 5): 39,99€

NBA 2K23 Michael Jordan Edition: 49,99€

No Man's Sky (Playstation 5 e Playstation 4): 24,99€

Overwatch 2: Watchpoint Pack: 23,99€

Ratchet & Clank: Uma Dimensão À Parte: 39,99€

Red Dead Redemption 2: 19,79€

Sekiro: Shadows Die Twice – Edição Jogo do Ano: 34,99€

Sifu: 27,99€

Sniper Elite 5 (Playstation 5 e Playstation 4): 35,99€

Stray: 23,99€

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - (Playstation 5 e Playstation 4): 21,99€

The Last of Us Part I: 59,99€

The Quarry (Playstation 4): 34,99€

The Quarry (Playstation 5): 37,49€

Tiny Tina's Wonderlands: Next-Level Edition: 37,49€

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões: 19,99€

WWE 2K22 (Playstation 4): 19,59€

WWE 2K22 (Playstation 5): 24,74€

Por fim, de referir e reforçar, que o comando sem fios DualSense também estará, durante este período, com desconto nas lojas habituais, passando a custar 49,99€ (PVP estimado) independentemente da cor pela qual os jogadores optarem.