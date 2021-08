Banho de sangue em Ghost of Tsushima

Tal como já aqui revelámos, Ghost of Tsushima encontra-se prestes a chegar à PlayStation 5 e à PlayStation 4 sob a forma de uma edição especial: Director's Cut.

No entanto, e para celebrar essa chegada e também o aniversário do jogo (17 de julho) a Sony e a Sucker Punch revelaram alguns números interessantes sobre o jogo.

Ghost of Tsushima é uma aventura passada no Japão antigo onde o jogador tomará parte fundamental na luta dos nipónicos contra a invasão mongol.

É um jogo épico que consegue deslumbrar quem o jogo a cada momento, seja pelas suas paisagens, pelos pormenores que a Sucker implementou nelas, ou pelas missões e ação excitantes e cativantes.

Agora, passado um ano sobre o lançamento do jogo, vai ser lançada uma edição especial, que já aqui indicámos, a Director's Cut.

No entanto, e como forma de celebrar o momento, foi ainda revelada uma quantidade de métricas interessantes em relação ao jogo.

Tal como podem ver pelas imagens que vos disponibilizamos, Ghost of Tsushima revelou-se um verdadeiro campo de batalha e no decorrer destes 365 dias de vida, já muito sangue foi derramado.

Por exemplo, até agora, já foram travados mais de 679 milhões de confrontos em Ghost of Tsushima, assim como se atingiram os 333 milhões de duelos.

Interessante o facto de terem sido escritos mais de 68 milhões de Haikus, o que revela o interesse partilhado pelos jogadores nesta tranquila forma de "ver o Mundo" oriental.

Director's Cut

Entretanto, tal como referimos atrás, Jin Sakai vai voltar em breve com a Director's Cut de Ghost of Tsushima. Com esta edição a expansão da Ilha de Iki.

Nesta nova aventura, Jin Sakai, descobre que uma tribo Mongol ocupou parte da Ilha Iki sob a liderança do terrível xamã Ankhsar Khatun, conhecido por “Águia” pelos seus seguidores. A única forma de travar esta ameaça é Jin regressar à Ilha de Iki e enfrentar este novo e perigoso inimigo, ao mesmo tempo que enfrenta velhos medos e revive traumas que julgara esquecidos.

Em Ghost of Tsushima: Director’s Cut os jogadores poderão explorar uma nova Ilha e combater novas ameaças, enquanto mergulham no passado sombrio do clã Sakai.

“A nossa versão semi-fictícia da Ilha de Iki contrasta bastante com Tsushima. É uma terra selvagem e sem lei, cheia de criminosos e assaltantes, marcada pelas memórias da guerra, e de espírito feroz e independente”, disse Patrick Downs, Senior Writer na Sucker Punch Productions. E acrescentou: “Os samurais não controlam a Ilha há muitos anos”.

Ghost of Tsushima: Director's Cut chega a 20 de agosto para Playstation 5 e Playstation 4.