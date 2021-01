Animal Crossing: New Horizons vai entrar no Carnaval

Animal Crossing: New Horizons é um dos jogos de maior sucesso da consola Nintendo Switch e para muito desse sucesso, contribui o investimento que a companhia japonesa tem feito na multiplicação de eventos e conteúdos para o jogo.

Recentemente foi anunciado que Animal Crossing: New Horizons vai entrar no espírito carnavalesco, com Festivale.

Uma vez que este ano, e derivado do estado de emergência que se encontra ativo no país, o Carnaval não vai poder ser festejado como nos outros anos, resta-nos festejá-lo virtualmente, certo?

Animal Crossing: New Horizons recebe periodicamente atualizações que oferecem eventos e funcionalidades para o jogo, e esta nova atualização inclui um evento, o Festivale, algumas novidades nos itens sazonais, novas Reações e itens para comprar.

A partir de 28 de janeiro, esta nova atualização adicionará ao jogo:

Evento Festivale – Nada ajuda a combater o frio como um evento festivo colorido, repleto de danças e penas voadoras. No dia 15 de fevereiro, o dançarino Pavé chegará à praça da ilha para libertar alguns confettis e espírito carnavalesco. Apenas neste dia, os jogadores poderão apanhar penas coloridas com a sua rede e trocá-las com Pavé para receber em troca uma apaixonante dança. Penas arco-íris parecem ser de facto raras, pelo que é melhor apanhá-las e trocá-las com Pavé. Os jogadores podem convidar amigos para a sua ilha ou fazer uma visita para participar em conjunto nas festividades.

Novas Reações – Para expressar entusiasmo pelo Festivale, o Conjunto de Reações do Festivale pode ser comprado com bells na loja Nook’s Cranny por tempo limitado e inclui as reações Feelin ’It, Let’s Go, Viva e Confetti.

Novas indumentárias – A partir de 1 de fevereiro, as indumentárias Festivale estarão disponíveis na loja Able Sisters por tempo limitado, para que os jogadores se possam divertir com estilo.

Itens sazonais – Estarão disponíveis novos itens sazonais na loja Nook Shopping. Os jogadores podem comemorar esta época sentimental com corações de chocolate e ramos de flores em forma de coração, que estarão disponíveis para compra a partir de 1 de fevereiro e até 14 de fevereiro. Existirão também outros itens relacionados com o Ano Novo Lunar e Celebrações do Grande Jogo em determinados períodos de fevereiro.

Festivale chega a Animal Crossing: New Horizons e à Nintendo Switch, de forma gratuita, a partir de 28 de janeiro.