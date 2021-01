Há muito que o conteúdo digital é preferível ao conteúdo em papel. Quer seja para preservar o meio ambiente, quer seja por questões de logística ou mesmo de facilidade de acesso, hoje é simples colocar centenas de quilos de papel dentro de um pequeno chip de memória flash. E aqui entra a facilidade de transmissão do conteúdo aliada ao brinde publicitário, para quem quer que seja.

Apesar de estarmos na Era da Cloud, a verdade é que dispositivos físicos continuam a ser essenciais em muitas áreas de negócio. E a possibilidade de os personalizar traz valor acrescido. Conheça algumas formas de o fazer.

Se interage com clientes e utiliza catálogos de produtos, não há como tê-los em armazenamento digital para, com toda a facilidade, poderem depois ser consultados num qualquer dispositivo compatível com USB. Naturalmente, é importante que esse suporte de armazenamento seja diferenciado e tenha assim o cunho da sua empresa ou marca.

Também para os fotógrafos, para fornecerem o resultado de uma sessão fotográfica, ou para incluir na caixa de um dos produtos que comercializa, faz todo o sentido fazê-lo com pen drives personalizadas. Mas uma das grandes finalidades dadas a estes dispositivos é a vertente publicitária, que continua em voga.

Um estudo recente refere que o retorno sobre o investimento publicitário em brindes, é significativamente superior a publicidade em meios tradicionais como jornais, revistas ou TV. Por exemplo, mais de metade dos consumidores referiram manter um brinde por, pelo menos, 5 anos, e 40% por mais de 10 anos. As razões para que um produto como uma pen drive seja mantida são a qualidade (69%), a utilidade (41%) e a atratividade (16%).

Pen Drives personalizadas de diversos materiais

As pen drives são uma das primeiras soluções a considerar e existem inúmeras opções. No entanto, dependendo do objetivo, o material poderá fazer toda a diferença.

Em primeiro lugar, existe a opção do plástico. Este material mais barato é ideal para usar como partilha de publicidade para, por exemplo, oferecer em eventos promocionais ou congressos. Estão disponíveis em inúmeras cores e formatos.

As opções em metal assumem-se como um brinde promocional de alta qualidade e com grande impacto para oferecer aos clientes da empresa. São fabricadas em alumínio ou aço, possibilitando que se imprima o logotipo da marca através de tecnologia laser ou optar pela técnica de serigrafia.

Um outro modelo de pens USB disponível para personalização é o que inclui luz LED, ideal para brinde publicitário.

Negócios que querem mostrar a sua preocupação com o meio ambiente ou relacionadas com saúde e bem-estar, as pens em madeira poderão ser a melhor solução. Acaba por ser uma oferta mais ecológica e com uma personalização também ela distinta.

Também em cartões, pulseiras, porta-chaves e mais

Além das pen drives, existem outras opções de armazenamento que podem responder às suas necessidades.

Os cartões, por exemplo, funcionam bem como brinde promocional, dada a sua grande área de marcação, permitindo assim a impressão de fotografias e imagens publicitárias.

Se pretende oferecer um produto diferente aos seus clientes, existem modelos de pulseiras USB personalizadas com o logotipo da empresa, fabricadas em silicone. Uma das grandes vantagens deste tipo de produto de merchandising é que, ao tratarem-se de pulseiras, podem ser transportadas no pulso para todas as partes e dar uma grande visibilidade às empresas.

Por fim, com materiais de maior qualidade, os porta-chaves USB com apontamentos em pele, ou até mesmo canetas USB personalizadas, poderão fazer toda a diferença. São também ideais para presentear funcionários da empresa ou para fidelizar clientes.