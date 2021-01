Microdroid: Google prepara um Android simplificado para máquinas virtuais

Como bem sabemos, por diversas razões o Android é o sistema operativo mais usado em todo o mundo nos dispositivos móveis. Esse facto permite que assim que mais pessoas conheçam o seu funcionamento que de si já é completamente acessível. Mas agora há uma interessante novidade especialmente para os programadores.

De acordo com informações recentes, a Google está a trabalhar no Microdroid. Trata-se de uma versão altamente simplificada do Android destinado a máquinas virtuais.

Microdroid: o Android simplificado para máquinas virtuais

Segundo a equipa XDA-Developers, a Google encontra-se a trabalhar numa versão simplificada do sistema operativo Android. Esta versão será designada de Microdroid e destina-se às máquinas virtuais (ou VM de Virtual Machines).

O objetivo é criar um software mais leve que possa ser executado em máquinas virtuais e, assim, facilitar a vida aos programadores que necessitem criar e testar as suas aplicações e projetos.

Atualmente, os programadores recorrem ao GSI (Generic System Image) que, no fundo, é um “Android puro” onde podem virtualizar o sistema operativo e trabalhar as suas ideias. Mas com o Microdroid, todo esse processo será facilitado.

Para além disso, o site revela que há ainda alguma probabilidade de a Google embutir este microssistema no próprio Android de modo a otimizar a segurança dos dispositivos móveis.

Assim, tudo aponta para que seja intenção da empresa habilitar o KVM, o sistema de virtualização open-source baseado no kernel Linux, nos dispositivos com processadores ARM 64. Isto permitirá que o Microdroid execute, por exemplo, sistemas de proteção de direitos de autor e soluções de criptografia, entre outros.

O projeto poderá também ter ligação com o mecanismo de segurança Type-1 Hypervisor integrado no Snapdragon 888. Este mecanismo permite separar o smartphones em dois ambientes destintos, como por exemplo um pessoal e outro para trabalho. Desta forma, as apps instaladas num ambiente não afetariam a integridade dos dados no outro sistema. E o Microdroid facilitará significativamente essa divisão.

Para já ainda não há dados sobre quando o projeto será revelado oficialmente. No entanto estaremos atentos a mais novidades que possam existir nos próximos tempos.