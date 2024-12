Ambulance Life: A Paramedic Simulator, a vida de um paramédico

Este titulo é mais um exemplo flagrante de como os videojogos chegam a todo o lado e a todas as áreas: Ambulance Life: A Paramedic Simulator.

Haja criatividade e os videojogos conseguem trazer para as consolas, PC e dispositivos mobile praticamente tudo o que existe (e não existe?!). Este jogo, Ambulance Life: A Paramedic Simulator é claramente um exemplo disso mesmo.

Com recurso ao Unreal Engine, os alemães Aesir Interactive (Police Simulator: Patrol Officers) convidam os jogadores a sentir na pele a emocionante e stressante vida diária de um paramédico a bordo de uma ambulância. Um trabalho extremamente digno e de grande importãncia para a sociedade que merece, claramente, esta homenagem.

A ação de Ambulance Life: A Paramedic Simulator decorre numa cidade, amplamente livre para explorar, inspirado na metrópole norte-americana de São Francisco. Trata-se do primeiro jogo de simulação a oferecer uma visão completa da vida de um paramédico..

Na reprodução do trabalho destes fantásticos profissionais (muitas vezes desvalorizados) a equipa de desenvolvimento teve em conta os principais passos a ter em conta num cenário de acidente, para salvar vidas (virtuais).

A rapidez de resposta é crucial e em Ambulance Life: A Paramedic Simulator, a rapidez de chegada ao local do acidente o mais rápido possível ao volante da ambulância, é crucial. Para tal, o jogo permite aos jogadores cruzar as ruas repletas de transito da metrópole, com os respetivos sistemas sonoros de emergência.

Num cenário de acidente, tem de haver uma análise da situação e dos intervenientes de forma o mais séria possivel. É crucial avaliar tudo o que envolveu o acidente e os acidentados.

Só dessa forma, será possível determinar prioridades e níveis de urgência de cada caso e cada acidentado, para se poderem prestar os cuidados adequados aos feridos e aplicar os primeiros socorros.

O jogo oferece um alto grau de rejogabilidade, com dezenas de cenários possíveis que vão desde simples acidentes até desastres em grande escala de gravidade excepcional. Cada acidente é diferente, por isso adaptação, rapidez e eficiência são a chave para salvar o maior número de vidas possível!

Principais features:

Possibilidade de explorar 3 regiões únicas e lidar com acidentes simples ou grandes catástrofes.

Conduzir ambulâncias no trânsito caótico da grande metrópole

Enfrentar diferentes situações, desde lesões superficiais a queimaduras de terceiro grau

Recorrer a dez tipos de dispositivos médicos, incluindo estetoscópios e máscaras de oxigénio.

Consultar manuais de procedimentos altamente realistas.

Desfrutar de 2 modos de jogo: um com foco na imersão e simulação para paramédicos experientes, e outro mais acessível, que apresentará ajudas.

Ambulance Life: A Paramedic Simulator será lançado a 6 de fevereiro para PC.