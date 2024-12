Amazon pede aos retalhistas chineses que não ofereçam preços mais baratos na Temu

Num contexto de aumento da concorrência, a Amazon pediu a alguns comerciantes chineses que deixassem de oferecer produtos a um preço mais barato na Temu, a plataforma chinesa rival.

De acordo com vários vendedores, a Amazon pediu a alguns comerciantes chineses que deixassem de oferecer produtos a um preço mais barato na Temu. Este pedido surge, num contexto de intensificação da concorrência por parte do retalhista chinês, propriedade da gigante do comércio eletrónico PDD Holdings.

Conforme avançado pelos comerciantes, o escritório da Amazon baseado nos Estados Unidos informou os gestores de algumas das marcas chinesas mais vendidas de que não deveriam colocar artigos idênticos a um preço mais baixo na Temu.

Esta informação surge após o retalhista norte-americano ter começado a acompanhar os preços dos produtos na Temu. Segundo o South China Morning Post, citando um comerciante que vende mobiliário em ambas as plataformas e que não quis ser identificado por receio de represálias, os vendedores cujos catálogos da Amazon foram considerados mais caros foram expulsos do programa Amazon Featured Offer.

Para serem elegíveis para este programa, os vendedores têm de definir um preço "competitivo" para o seu artigo, "o que significa que é inferior ou igual ao preço mais baixo dos principais retalhistas fora da Amazon", segundo a empresa.

A Amazon já havia excluído a Temu do seu sistema de comparação de preços, pois a empresa americana considerava alguns comerciantes ou produtos questionáveis ou falsificados, de acordo com uma publicação da Reuters, em 2023.

De facto, a Amazon tem enfrentado uma batalha difícil para proteger o seu mercado nacional contra empresas como a Temu, a Shein e a TikTok Shop, cujas ofertas baratas têm conquistado muitos consumidores.

A pressão tem sido tal que, no mês passado, a Amazon lançou a Haul, uma área com produtos a preços inferiores a 20 dólares.