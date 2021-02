Afinal, Six Days in Fallujah sempre vai ser desenvolvido

Originalmente cancelado pela editora original, o shooter tático Six Days in Fallujah, surge agora com novidades. Parece que é desta que o jogo vai chegar a bom porto.

Desta vez, o desenvolvimento encontra-se a cargo da Highwire Games, uma equipa com experiência no ramo e conta com o apoio de muitos dos intervenientes nos combates em foco no jogo.

Em 2009, Six Days in Fallujah encontrava-se em desenvolvimento pela Atomic Games e de forma algo inesperada, o jogo foi cancelado.

Agora, passados mais de 10 anos, Six Days in Fallujah volta a ser notícia. Em comunicado recente, a editora Victura revelou que o jogo está a ser desenvolvido pela Highwire Games e, dessa forma, será agora que irá ser terminado.

A Highwire Games é uma companhia de desenvolvimento de jogos, formado por uma pequena equipa de veteranos no mundo dos videojogos que, inclusive estiveram no processo de desenvolvimento de Halo e Destiny.

Um conjunto de histórias reais

Six Days in Fallujah é um shooter tático militar na primeira pessoa, que centra a sua ação na Guerra do Iraque, quando as tropas aliadas invadiram aquele país do Médio Oriente. A Segunda Batalha de Fallujah de 2004 é a altura do conflito que mais precisamente é abordada no jogo.

O desenvolvimento do jogo foi acompanhado de perto por alguns militares que estiveram no local durante aqueles combates. Esses militares funcionaram como consultores externos, providenciando informação e dicas da sua experiência, para garantir um maior realismo e veracidade ao jogo.

Six Days in Fallujah tem como objetivo ser o shooter militar mais autêntico até hoje e contar essas histórias militares e civis com a integridade que elas merecem.

Dados históricos

Segundo o comunicado agora revelado pela editora do jogo, a Victura, A Segunda Batalha de Fallujah começou em 2004 depois da Al Qaeda assumir o controlo de uma das principais cidades do Iraque. A batalha provou ser o conflito militar mais difícil para as forças ocidentais desde 1968.

A Atomic Games anunciou Six Days in Fallujah em 2009, mas viu o título ser abandonado pela sua editora original após a controvérsia sobre a capacidade dos videojogos cobrirem eventos desafiadores do mundo real. A Victura é uma editora e produtora fundada em 2016 pelo ex-CEO da Atomic Games, Peter Tamte, com o objetivo de trazer um novo Six Days in Fallujah para os jogadores, juntamente com outros jogos baseados em histórias verídicas.

Os testemunhos reais

Segundo a Victura, durante o processo de criação de Six Days in Fallujah, mais de 100 fuzileiros navais, soldados e civis iraquianos que estiveram presentes na Segunda Batalha de Fallujah partilharam as suas histórias pessoais, fotografias e gravações de vídeo.

O jogo dá voz a essas histórias por meio da jogabilidade e dos relatos em primeira pessoa capturados nas entrevistas documentais originais.

“Às vezes, a única maneira de entender o que é verdade é experimentar a realidade por nós mesmos”, diz o ex-sargento da Marinha Eddie Garcia, que foi ferido durante a Batalha de Fallujah e propôs a ideia original para Six Days in Fallujah em 2005. “A guerra está cheia de incertezas e escolhas difíceis que não podem ser compreendidas ao assistir alguém na TV ou no cinema que faz essas escolhas por ti. Os videojogos podem ajudar-nos a todos a entender os eventos do mundo real de uma forma que outros meios não conseguem.”

“É difícil entender como funciona exatamente o combate através de pessoas falsas a fazer coisas falsas em lugares falsos”, disse Peter Tamte, CEO da Victura. “Esta geração mostrou sacrifício e coragem no Iraque de forma tão notável como qualquer outro ponto na história. E agora, estão a oferecer a todos nós uma nova maneira de entender um dos eventos mais importantes do nosso século. É hora de desafiar estereótipos desatualizados sobre o que os videojogos podem ser.”

Six Days in Fallujah será lançado no PC e consolas em 2021.