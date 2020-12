Criticada por muitos e idolatrada por muitos outros, a série Call of Duty continua a ser uma das mais bem sucedidas do mercado. Pelo menos é isso que comprovam os números recentemente revelados pela Activision.

Venham conhecer os números relativos a vendas Call of Duty, dos últimos meses.

Creio que não há muitas dúvidas, mesmo para todos os que não apreciam os jogos Call of Duty. Trata-se de uma série que, ao longo dos anos, se tem mantido viva e com fãs fieis que têm respondido afirmativamente aos vários lançamentos, como, por exemplo, Call of Duty: Black Ops Cold War.

A Activision tem mantido a mira da série afinada e, segundo a companhia, depois do lançamento de Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty alcançou novos recordes para a franquia.

Isto, pois conseguiu gerar mais de 3 mil milhões de dólares nos últimos 12 meses em todos os seus produtos e serviços. Atenção que nos estamos a referir a todos os produtos e serviços da série Call of Duty.

Adicionalmente, a Activision revelou ainda que “mais de 200 milhões de pessoas jogaram Call of Duty este ano, e que este mês de novembro foi o melhor mês em termos de número de jogadores e de horas jogadas“.

Estes números não deixam de ser muito interessantes, apenas ficando sem conhecer ao pormenor os critérios usados para determinar aquele número. No entanto, e relativamente ao mês de novembro ter sido o mês com mais horas de jogo e mais jogadores, certamente que os tempos que passam, podem explicar parte. Isto, pois dado que muitos países mantiveram ou apertaram ainda mais as medidas de confinamento no mês de novembro, parece-me que possa haver aqui uma ligação entre as duas coisas.

“O entusiasmo ao longo do último ano em torno do Call of Duty tem sido incrível”, diz Byron Beede, Vice-Presidente executivo e General Manager de Call of Duty na Activision, acrescentando que este é apenas o início, já que os jogadores de Call of Duty Black Ops Cold War poderão contar com conteúdo adicional e gratuito pós-lançamento ao longo de várias temporadas, sendo que a primeira irá estrear-se já este mês.

Por outro lado, a Activision afirmou ainda que Warzone, a gigantesca arena de combate free-to-play integrada no universo do Call of Duty: Modern Warfare, já ultrapassou os 85 milhões de jogadores desde o seu lançamento, no passado dia 10 de março.