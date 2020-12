Novo conceito do watchOS 8 traz complicações feitas diretamente no Apple Watch

A Apple prepara já a próxima geração do Apple Watch, assim como o seu sistema operativo. Segundo os avanços na atual versão, o watchOS 8 poderá aumentar a independência do smartwatch da empresa de Cupertino. Assim, foram criadas imagens de conceito que trazem ao relógio novas complicações e opções.

Atenção, não confunda a palavra complicações, até porque falamos de mostradores! Será que a Apple alinha?

O Apple Watch é cada vez mais um pequeno computador que trazemos no pulso. As várias vertentes do dispositivo, quer dedicadas à saúde, bem-estar e informação, carecem de complicações (mostradores) práticos e completos.

Os pequenos pedaços de informação podem mostrar permanentemente um vasto leque de dados. Os utilizadores podem num relance ter indicação da meteorologia, da vitalidade do seu coração, das notificações do seu banco ou até os mails acabados de chegar.

Novo conceito watchOS 8 entra em jogo

Num vídeo partilhado no YouTube por Matt Birchler, é possível perceber a ideia de aparecer um novo conjunto de complicações no Apple Watch.

Assim, várias novidade seriam agora agrupadas na Central de Controlo. Apesar de poucos utilizadores usarem frequentemente este grupo de opções, as ferramentas estão à distância de deslizar o ecrã para cima.

Com este gesto, além do convencional, poderiam ser invocadas muitas outras apps ou serviços. Depois, deslizando de novo, haveria uns outros grupos com as definições e outros atalhos.

Esse método iria permitir que as pessoas escolhessem um mostrador de relógio mais adequado ao seu estilo, mesmo que ainda quisessem ter complicações quando precisassem.

Obviamente que apenas se trata de um conceito “fora da caixa”. Até porque poderá não ser esse o caminho que a Apple quer seguir.

Quem sabe se o ecrã não poderá ganhar um tipo de vida nova com estas novidades, até porque o próprio iOS está hoje muito melhor, com os widgets. Todos os sistemas deram passos largos, o macOS com o Big Sur, o iOS, com a versão 14… mas falta mais ambição no watchOS.

Leia também: