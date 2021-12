Activision entra no espírito natalício

Com o mês de Natal já a decorrer, a Activision também não quis deixar de passar a ocasião e como tal, lançou uma campanha promocional que engloba alguns dos seus melhores títulos.

Venham ver quais os jogos com preços de Natal.

A Activision, uma das mais prestigiadas e conhecidas marcas de desenvolvimento e distribuição de videojogos, entrou no verdadeiro espírito natalício.

Com efeito, a companhia por detrás de títulos como Call of Duty, Tony Hawk Pro Skater 1+2, Skylanders ou Destiny entre outros, já divulgou quais os jogos com valores de Natal. Podem ver de seguida os jogos da campanha:

Jogo Plataforma Preço da Promoção CALL OF DUTY : MODERN WARFARE PS4 49,99 € CALL OF DUTY BLACK OPS : COLD WAR PS4 49,99 € CALL OF DUTY BLACK OPS : COLD WAR PS5 59,99 € CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY PS4 29,99 € CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED SWITCH 29,99 € SPYRO REIGNITED TRILOGY SWITCH 29,99 € SPYRO REIGNITED TRILOGY PS4 29,99 € TONY HAWK'S PRO SKATER 1+2 PS4 29,99 € TONY HAWK'S PRO SKATER 1+2 PS5 29,99 €

Como podem ver pela lista acima, os jogos da Activision em promoção são de qualidade assegurada, e os preços... apetecíveis. quem sabe se não poderá ser uma boa oportunidade para rechear o "sapatinho" de alguém, nesta época natalícia...

Dos grandes e frenéticos combates de Call of Duty, passando pelas manobras radicais de Tony Hawk, pelas corridas insanas e meteóricas de Crash Bandicoot mas, não esquecendo a magia inocente de Spyro, a Activision oferece bastantes alternativas para uma boa escolha.

A promoção de Natal da Activision, decorre desde o passado dia 13 até ao próximo 26 de dezembro (limitado aos stocks existentes, claro).