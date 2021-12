MEO, NOS e Vodafone: Quanto vai ter de pagar para aceder ao 5G?

Depois de atribuídos os títulos dos direitos de utilização de frequências da rede 5G aos operadores, é hora dos utilizadores começarem a usufruir do serviço. Como sabemos os clientes da NOS e da Vodafone podem usufruir do 5G, gratuitamente, até janeiro de 2022... mas depois, como é natural, haverá custos!

Afinal quanto vai ter de pagar por mês para usufruir da rede 5G?

O 5G permitirá velocidades 10x mais rápidas que o 4G usando a mesma quantidade de dados. Tal como se tem dito, o 5G não será uma Internet para o utilizador final… mas também. O 5G permitir dar resposta a serviços críticos de emergência, de elevada resiliência, tais como aplicações industriais (Indústria 4.0), viaturas autónomas, cirurgias à distância ou serviços de emergência.

Em Portugal as operadoras já podem comercializar o serviço e, como referido, a NOS e a Vodafone, permitem que os seus clientes usem o 5G gratuitamente até janeiro de 2022.

Quanto vai pagar por mês se quiser ter acesso à rede 5G?

De acordo com um levantamento da DECO, para tarifários com 1 GB de internet com 5G, estes serão os valores mínimos a pagar, seguindo os tarifários em vigor nos operadores de telecomunicações que operam em Portugal.

Vodafone

Tarifário XS 1 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 11,95 euros + 5 euros = 16,95 euros;

: 11,95 euros + 5 euros = 16,95 euros; Tarifários Vodafone You 1 GB 500 min. com 5G: 15,21 euros + 5 euros = 20, 21 euros.

MEO

Tarifário Moche com carregamentos 1 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 11,95 euros + 5 euros = 16,95 euros;

: 11,95 euros + 5 euros = 16,95 euros; Tarifário MEO Móvel Pré-pago 1 GB 500 min. com 5G: 15,21 euros + 5 euros = 20,21 euros.

NOS

Tarifário WTF 1 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 11,80 euros + 5 euros = 16,80 euros;

: 11,80 euros + 5 euros = 16,80 euros; NOS Like 1 GB 500 min. com 5G: 17,38 euros + 5 euros = 22,38 euros.

Em tarifários com 5 GB de internet com 5G, estes serão os valores mínimos a pagar.

Vodafone

Tarifário XM 5 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 17,34 euros + 5 euros = 22,34 euros;

: 17,34 euros + 5 euros = 22,34 euros; Tarifário Vodafone You 5 GB 500 min. com 5G: 21,73 euros + 5 euros = 26,73 euros.

MEO

Tarifário Moche com fatura 5 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 16,80 euros + 5 euros = 21,80 euros;

: 16,80 euros + 5 euros = 21,80 euros; Tarifário MEO Móvel Pré-pago 5 GB 500 min. com 5G: 21,73 euros + 5 euros = 26,73 euros.

NOS

Tarifário WTF 5 GB (para menores de 25 anos) com 5G : 16,80 euros + 5 euros = 21,80 euros;

: 16,80 euros + 5 euros = 21,80 euros; Tarifário NOS 5 GB 500 min. com 5G: 21,73 euros + 5 euros = 26,73 euros.

Já para tarifários com 10 GB de internet com 5G, estes serão os valores mínimos a pagar.

Vodafone

Tarifário Yorn XL 10 GB (menores de 25 anos) com 5G : 21,68 euros;

: 21,68 euros; Tarifário Vodafone You 10 GB 500 min. com 5G: 24,99 euros.

MEO

Tarifário Moche com fatura 10 GB (menores de 25 anos) com 5G : 19,90 euros + 5 euros = 24,90 euros;

: 19,90 euros + 5 euros = 24,90 euros; Tarifário MEO Móvel Pós-pago 10 GB 1000 min. com 5G: 27,99 euros + 5 euros = 32,99 euros.

NOS

Tarifário WTF 10 GB (menores de 25 anos) com 5G : 21,80 euros;

: 21,80 euros; Tarifário NOS Like 10 GB 500 min. com 5G: 24,99 euros.

Para aceder a esta rede, basta ter um equipamento com suporte para 5G assim como um tarifário compatível com 5G e encontrar-se numa localização com cobertura por esta rede.

O 5G já está disponível em algumas capitais de distrito, e no caso da NOS na maioria dos centros urbanos. A MEO ainda não disponibilizou o serviço.