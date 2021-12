Tem mais de 60 anos? Já pode agendar vacina COVID-19 de reforço

O processo de vacinação conta a COVID-19 continua a bom ritmo e hoje há novidades. Apesar de estar previsto abrir o autoagendamento para maiores de 60 anos na passada quarta-feira, tal só aconteceu hoje.

Assim, se tem mais de 60 anos já pode agendar a vacina de reforço.

Vacina COVID-19 + Gripe: Faça o seu agendamento

Só esta tarde de quinta-feira ficou disponível para cidadãos com 60 ou mais anos o autoagendamento da dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Tal era para ter acontecido ontem, mas houve um atraso.

O portal de autoagendamento também já permite, a marcação para a dose de reforço contra a COVID-19 das pessoas com 50 ou mais anos que foram vacinados com uma dose da vacina Janssen e também as crianças com idades entre os 9 e os 11 anos.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 57 países de todos os continentes, incluindo Portugal.

Pedido Agendamento