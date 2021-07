A Plague Tale: Requiem, e a saga continua

Em 2019, a Focus Interactive lançou A Plague Tale: Innocence, uma aventura de dois irmãos em fuga pela França em plena Época Medieval, quando a Peste Negra assolava a Europa.

Recentemente foi assinalada a revelação de A Plague Tale: Requiem.

Desenvolvido pela Asobo Studios, A Plague Tale: Innocence, contava a história emotiva de dois irmãos órfãos, na França medieval infestada pela Peste Negra.

O jogo, que contava com uma certa densidade sobrenatural, acompanhava a fuga de Hugo e Amicia, não só da peste mas também de vários síndromes e medos de uma sociedade demasiado limitada e intolerante. Uma história de sobrevivência na qual Amici (irmã mais velha) absorveu o papel de protetora do seu irmão mais novo tendo para isso, de crescer e amadurecer e de se tornar numa lutadora.

Agora, 2 anos decorridos, surge a notícia do desenvolvimento de A Plague Tale: Requiem.

A Plague Tale: Requiem

Revelado em plena Xbox Games Showcase na E3 deste ano, A Plague Tale: Requiem é a sequela direta de Innocence e aponta o momento imediatamente após os eventos do primeiro jogo.

Em Requiem iremos encontrar novamente, Hugo e Amicia como principais protagonistas, de uma nova aventura épica e com algumas surpresas pelo caminho.

A previsão de lançamento para A Plague Tale: Requiem aponta para o próximo ano e leva os dois irmãos novamente numa aventura repleta de perigos que não irá deixar nenhum jogador indiferente. Após o final do primeiro jogo, no qual os ratos quase desapareceram, os dois irmãos rumaram para um novo local para assentar a sua “nova” vida.

No entanto, parece que o passado os vai perseguir…

O jogo, tal como o seu antecessor, irá certamente assentar a sua história (e jogabilidade) na relação forte que os dois irmãos têm. Será que vamos assistir novamente à forte sensação de necessidade de proteção que Amicia tinha em relação a Hugo ou desta feita o irmão mais novo vai ter um papel mais ativo.

Ainda se sabe bastante pouco acerca do jogo, mas pelo trailer vê-se um Hugo um pouco mais crescido, a relembrar-se do passado recente e das aventuras pelas quais passaram. Vê-se também que está sozinho…

A Plague Tale: Requiem será lançado em 2022 para Xbox Series X, PlayStation 5, e PC. O jogo marcará presença, no momento do seu lançamento, no serviço Xbox Game Pass tanto para consolas como para PC.

Adicionalmente, A Plague Tale: Requiem será lançado para a Nintendo Switch através da Nintendo Cloud.