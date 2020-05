A Magia dos Jogos de Tabuleiro – O jogo “faça você mesmo” PAPER ROLL & Write

A corrida ao papel higiénico no início da pandemia ficará para a história, como um dos mais bizarros acontecimentos do período. Neste momento, haverá gente com stock de papel higiénico para um ano inteiro…

Partindo desta premissa, criadores portugueses, desenvolveram um jogo de tabuleiro do tipo “faça você mesmo”. Imprima o PAPER ROLL & Write e divirta-se com a sua família!

E a história começa assim…

“Avô, podes contar novamente a história de quando todo o papel higiénico do mundo desapareceu?”. A cara do velho ancião fechou-se, despida do habitual sorriso. E, enquanto puxava as crianças para o seu regaço, todas aquelas recordações guardadas dentro de si, fechadas pela chave invisível da passagem do tempo, começaram a fluir. A sua voz soou serena e dolorosa.

“Naquele estranho período das nossas vidas, houve uma série de pessoas que, sem razão, decidiram esgotar todo o papel higiénico do mundo. Essas pessoas faziam parte de um movimento terrorista radical denominado Movimento Organizado Regional de Cidadãos Açambarcadores Obsessivos ou, como o povo gostava de chamar, MORCAO.”

PAPER ROLL & Write, um jogo da autoria de André Santos

Partindo desta premissa foi criado o PAPER ROLL & Write, um jogo PNP (print and play, ou seja, um jogo do tipo “faça você mesmo”. Duas folhas de papel, dois lápis ou canetas e uns dados (existem umas apps para o telemóvel que podem ajudar), é tudo que é necessário para começar a jogar.

Tendo uma mecânica inovadora onde a nossa folha de jogo vai andando de jogador para jogador o PAPER ROLL & Write está ao alcance de todos, apesar de muitos pormenores na folha, mas com regras muito simples de assimilar

Vamos salvar o planeta deste MORCAO? Desfruta deste jogo completamente grátis! Material necessário para o jogo: