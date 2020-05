Séries Netflix acabadas de estrear que não pode perder

Passar os dias em frente à TV a ver e explorar novas séries é o melhor programa para tempos de confinamento. Para o ajudar a fazer as suas escolhas, estas são as séries Netflix acabadinhas de estrear.

Instale-se confortavelmente e desfrute destas produções.

Novas séries Netflix

Ghost in the Shell: SAC_2045

A primeira sugestão recai sobre uma série de Animé, Ghost in the Shell: SAC_2045.

Em 2045, o mundo encontra-se mergulhado num estado de “guerra sustentável” sistemática, mas a ameaça da extinção humana às mãos da IA ainda não tocou a consciência pública.

Antigos membros da Secção 9, incluindo a ciborgue major Motoko Kusanagi, só arranjam trabalho como mercenários, no entanto, quando seres misteriosos conhecidos como “pós-humanos” começam a aparecer, as grandes potências mundiais acabam por reorganizar a Secção 9.

Eu Nunca…

Eu Nunca… é uma série juvenil que coloca uma jovem adolescente indo-americana à procura da sua popularidade na escola, depois de um ano traumático. Mas a sua vida não vai ser fácil e para isso vão contribuir amigos e a própria família.

Hollywood

Hollywood é mais uma série Netflix acabada de chegar à plataforma, com sete episódios.

A série segue um grupo de aspirantes atores e cineastas em Hollywood no pós-Segunda Guerra Mundial, enquanto tentam chegar a Tinseltown a qualquer custo. Cada personagem oferece uma visão única por trás da cortina dourada da Golden Age de Hollywood, destacando os sistemas injustos e preconceitos de raça, género e sexualidade que continuam até hoje.

Extracurricular

Do universo de séries sul-coreanas, acabou também de chegar à Netflix Extracurricular, que retrata a história de um estudante de liceu exemplar, mas mergulhado no submundo do crime. Esta sua vida paralela é, no entanto, ameaçada quando uma colega se começa a interessar pelo seu segredo.

The Last Dance

The Last Dance é uma excelente série documental que faz um relato incrível da carreira de Michael Jordan e dos Chicago Bulls dos anos 90. Mostra imagens inéditas da época de 1997/1998 e está contada em 10 episódios. Estes ainda não estão todos disponíveis, havendo um novo a cada semana. Neste momento, podem ser assistidos de uma vez os primeiros 4 episódios.

Into The Night

Por fim, outra das séries acabadas de estrear é Into The Night, uma série de produção belga de suspense. A história gira em torno de um voo noturno apanhado pela força do sol que começa a devastar tudo o que surge no seu caminho. Passageiros e tripulação tentam fugir deste prenúncio de morte levando o avião para a escuridão.

Série Netflix Extra – After Life

After Life não é uma série nova na plataforma, mas acabou de receber a sua segunda temporada. Uma série criada por Ricky Gervais cómica e deprimente ao mesmo tempo, que colocam a tristeza da perda de alguém que se ama ao lado de muita ironia e caricaturas da sociedade moderna levada ao extremo.

Nesta nova temporada, tal como na primeira, estão disponíveis 6 episódios de cerca de meia hora cada.