A epopeia espacial The Invincible recebe novo vídeo

No ano passado apresentámos aqui, The Invincible, um jogo de ficção cientifica que parece ter todos os ingredientes para ser uma agradável surpresa.

O jogo, a cargo dos Starward Industries, acaba de receber um novo trailer. Venham vê-lo...

Inspirado na obra do autor de ficção cientifica polaco Stanisław Lem, The Invincible é um jogo de ficção cientifica que nos coloca no lugar do Universo, de onde nunca saímos: insignificância.

Numa altura em que a Humanidade partiu para a descoberta do Cosmos, The Invincible leva-nos à descoberta do planeta Regis III, no papel de Yasna, um astrobiólogo altamente qualificada que é enviada numa missão científica para descobrir o que existe na superfície empoeirada do misterioso e desconhecido planeta.

O reconhecimento inicial feito a Regis III mostrou que o planeta aparenta ser um planeta excepcionalmente calmo, com vistas idílicas e de tirar o fôlego. Sem sinais, quer de herbívoros, quer de predadores, a exploração humana da superfície do planeta parece vir a tratar-se de algo tranquilo e seguro.

Mas... será mesmo assim?

No entanto, nem tudo o que se vê, é o que parece numa primeira análise, em Regis III!

Quando a tripulação de Yasna desaparece misteriosamente, parte numa demanda para saber o que aconteceu e tentar perceber Regis III. Contudo, as coisas rapidamente fogem do controle de Yasna, enquanto vários fenômenos alucinantes e situações misteriosas ocorrem, colocando-a em situações que distorcem a diferença entre a vida e a morte.

Mas mais... irão fazer o jogador repensar na posição da humanidade no Universo e se realmente, somos um pináculo de evolução.

The Invincible coloca a nossa posição no Universo em cima da mesa e dá destaque à discussão sobre a nossa insignificância na imensidão do Cosmos.

The Invincible será lançado previsivelmente em 2023, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC.